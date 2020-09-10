В порту Бейрута начался сильный пожар
На территории порта Бейрута начался сильный пожар, пользователи Twitter размещают видео в сети.
Как сообщает «РИА Новости», столб густого черного дыма наблюдается за три километра от морской гавани. По словам гендиректора ливанского красного креста, пожар возник в результате поджога мусора в порту. Ливанские СМИ также утверждают, что пожар разгорелся на месте одного из ангаров на территории Duty Free. Пожар локализуют пожарные части и военные.
Как позже рассказал представитель ливанской армии местным СМИ, пожар начался на складе с автомобильными маслами и покрышками.
This is the Beirut port right now. The nightmare continues. Open all your windows and stay away from them. pic.twitter.com/DpjSK1YHYB— Grave Jones (@gravejonesmusic) September 10, 2020
Ранее в результате мощного взрыва, прогремевшего в порту Бейрута 4 августа, погибли 190 человек. Взрыв произошел из-за детонации 2750 т аммиачной селитры, хранившейся на складе в порту. После трагедии в стране начались протесты, на фоне которых правительство Ливана ушло в отставку в полном составе.