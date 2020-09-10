В порту Бейрута начался сильный пожар

Как сообщает «РИА Новости», столб густого черного дыма наблюдается за три километра от морской гавани. По словам гендиректора ливанского красного креста, пожар возник в результате поджога мусора в порту. Ливанские СМИ также утверждают, что пожар разгорелся на месте одного из ангаров на территории Duty Free. Пожар локализуют пожарные части и военные.