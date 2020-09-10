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В порту Бейрута начался сильный пожар

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На территории порта Бейрута начался сильный пожар, пользователи Twitter размещают видео в сети.

Как сообщает «РИА Новости», столб густого черного дыма наблюдается за три километра от морской гавани. По словам гендиректора ливанского красного креста, пожар возник в результате поджога мусора в порту. Ливанские СМИ также утверждают, что пожар разгорелся на месте одного из ангаров на территории Duty Free. Пожар локализуют пожарные части и военные.

Как позже рассказал представитель ливанской армии местным СМИ, пожар начался на складе с автомобильными маслами и покрышками.

Ранее в результате мощного взрыва, прогремевшего в порту Бейрута 4 августа, погибли 190 человек. Взрыв произошел из-за детонации 2750 т аммиачной селитры, хранившейся на складе в порту. После трагедии в стране начались протесты, на фоне которых правительство Ливана ушло в отставку в полном составе. 

Ранее по теме: Число жертв взрыва в Бейруте достигло 190

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных