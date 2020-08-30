Число жертв взрыва в Бейруте достигло 190
В результате мощного взрыва, прогремевшего в порту Бейрута 4 августа, погибли 190 человек, пишет Reuters со ссылкой на правительство Ливана.
Трое человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, свыше 6500 получили ранения. Более 300 000 человек остались без крыши над головой, повреждения получили также девять крупных больниц и 178 школ. Общий ущерб, нанесенный взрывом, власти оценивают в $15 млрд.
Взрыв произошел из-за детонации 2750 т аммиачной селитры, хранившейся на складе в порту. После трагедии в стране начались протесты, на фоне которых правительство Ливана ушло в отставку в полном составе. В оказании помощи в ликвидации последствий взрыва участвовала группа МЧС России.