Число жертв взрыва в Бейруте достигло 190

Взрыв произошел из-за детонации 2750 т аммиачной селитры, хранившейся на складе в порту. После трагедии в стране начались протесты, на фоне которых правительство Ливана ушло в отставку в полном составе. В оказании помощи в ликвидации последствий взрыва участвовала группа МЧС России.