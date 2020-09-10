Пресс-секретарь Навального прокомментировала статью немецких СМИ о нем
Материал Der Spiegel, Bellingcat и The Insider содержит сильные преувеличения и много фактических неточностей, заявила пресс-секретарь основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Кира Ярмыш.
«В связи с последними материалами об Алексее: о том, что он приходит в сознание и реагирует на окружающих, мы сообщали ещё в понедельник, но в основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей», — написала Ярмыш в своем аккаунте в Twitter. Соратник Навального Леонид Волков в разговоре с «Медузой» сказал: «Я был бы рад, если бы то, что пишет Der Spiegel, было правдой, но к сожалению, в этой статье присутствует огромное количество фактических ошибок».
Ранее Der Spiegel, Bellingcat и The Insider сообщили со ссылкой на источники, что состояние Навального улучшилось. По данным издания, политик почти полностью пришел в себя и смог вспомнить события до потери сознания в самолете. Также издания сообщили об усилении охраны Навального в больнице. Затем «РИА Новости» сообщили, что полиция Берлина не знает, откуда у СМИ данные об усилении охраны Навального в больнице.
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже его доставили в берлинскую клинику Charite, где он находится в реанимационном отделении. Согласно заявлениям немецких властей, врачи клиники обнаружили в организме Навального следы отравляющего вещества группы «Новичок». При этом российские медики, ранее обследовавшие основателя ФБК, не нашли в его анализах следов яда.