Пресс-секретарь Навального прокомментировала статью немецких СМИ о нем

«В связи с последними материалами об Алексее: о том, что он приходит в сознание и реагирует на окружающих, мы сообщали ещё в понедельник, но в основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей», — написала Ярмыш в своем аккаунте в Twitter. Соратник Навального Леонид Волков в разговоре с «Медузой» сказал: «Я был бы рад, если бы то, что пишет Der Spiegel, было правдой, но к сожалению, в этой статье присутствует огромное количество фактических ошибок».