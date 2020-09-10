The Insider: Навальный почти полностью пришел в себя

Охрана госпиталя, где Навальный проходит лечение, усилена. Источник издания утверждает, что врачи разрешили допускать к Навальному посетителей, однако для встречи с ним нужно преодолеть три кордона охраны. Усилить охрану было решено после того, как стало ясно, что Навальный все помнит. Немецкие спецслужбы готовятся не только к физическим угрозам, но и к «дезинформационному шторму», включая попытки дискредитировать клинику «Шарите», утверждает источник.