The Insider: Навальный почти полностью пришел в себя
Состояние основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального улучшилось, он почти полностью пришел в себя, сообщает The Insider со ссылкой на источники. По их данным, Навальному удалось вспомнить события до потери сознания в самолете.
По мнению врачей, физически Навальному удастся восстановиться как минимум на 90%, а психически он уже восстановился практически полностью. Медики убеждены, что Навальный выжил только благодаря быстрой реакции пилотов, решивших посадить самолет в Омске, а также тому, что атропин он получил еще в аэропорту.
Охрана госпиталя, где Навальный проходит лечение, усилена. Источник издания утверждает, что врачи разрешили допускать к Навальному посетителей, однако для встречи с ним нужно преодолеть три кордона охраны. Усилить охрану было решено после того, как стало ясно, что Навальный все помнит. Немецкие спецслужбы готовятся не только к физическим угрозам, но и к «дезинформационному шторму», включая попытки дискредитировать клинику «Шарите», утверждает источник.
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, где основатель ФБК был доставлен в больницу из-за резкого ухудшения самочувствия. 22 августа Навального из Омска перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие медики обратились за помощью к специалистам лаборатории фармацевтики и токсикологии вооруженных сил Германии, которые в итоге обнаружили в анализах политика следы отравляющего вещества группы «Новичок». При этом главный токсиколог Омской области исключил вероятность отравления основателя ФБК этим веществом.