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The Insider: Навальный почти полностью пришел в себя

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Состояние основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального улучшилось, он почти полностью пришел в себя, сообщает The Insider со ссылкой на источники. По их данным, Навальному удалось вспомнить события до потери сознания в самолете.

По мнению врачей, физически Навальному удастся восстановиться как минимум на 90%, а психически он уже восстановился практически полностью. Медики убеждены, что Навальный выжил только благодаря быстрой реакции пилотов, решивших посадить самолет в Омске, а также тому, что атропин он получил еще в аэропорту.

Охрана госпиталя, где Навальный проходит лечение, усилена. Источник издания утверждает, что врачи разрешили допускать к Навальному посетителей, однако для встречи с ним нужно преодолеть три кордона охраны. Усилить охрану было решено после того, как стало ясно, что Навальный все помнит. Немецкие спецслужбы готовятся не только к физическим угрозам, но и к «дезинформационному шторму», включая попытки дискредитировать клинику «Шарите», утверждает источник.

20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, где основатель ФБК был доставлен в больницу из-за резкого ухудшения самочувствия. 22 августа Навального из Омска перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие медики обратились за помощью к специалистам лаборатории фармацевтики и токсикологии вооруженных сил Германии, которые в итоге обнаружили в анализах политика следы отравляющего вещества группы «Новичок». При этом главный токсиколог Омской области исключил вероятность отравления основателя ФБК этим веществом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных