СК назвал замглавы Минэнерго Тихонова организатором хищения свыше 600 млн рублей

«В 2014 г. был заключен государственный контракт на сумму более 600 млн руб. по разработке программы информационной системы топливно-энергетического комплекса. В 2016 г. подписали акты выполненных работ, на основании которых более 600 млн руб. были перечислены IT-компании «Ланит»», — рассказали в СКР, отметив, что работы были выполнены не в полном объеме, а выделенные на них денежные средства были похищены.