СК назвал замглавы Минэнерго Тихонова организатором хищения свыше 600 млн рублей
Следственный комитет России (СКР) предъявил замминистра энергетики Анатолию Тихонову обвинение в мошенничестве. Ведомство считает его организатором хищения более 600 млн руб., сообщает пресс-служба СКР.
«В 2014 г. был заключен государственный контракт на сумму более 600 млн руб. по разработке программы информационной системы топливно-энергетического комплекса. В 2016 г. подписали акты выполненных работ, на основании которых более 600 млн руб. были перечислены IT-компании «Ланит»», — рассказали в СКР, отметив, что работы были выполнены не в полном объеме, а выделенные на них денежные средства были похищены.
Кроме того, обвинение в мошенничестве предъявлено советнику Тихонова Роману Рыжкову, а также вице-президентам АО «Ланит» Владимиру Макарову и Виктору Серебрякову.
«Согласно материалам уголовного дела, организатором этой мошеннической схемы является Анатолий Тихонов, ныне занимающий должность заместителя министра энергетики Российской Федерации», — отметили в ведомстве.
После начала активных следственных действий в рамках уголовного дела Тихонов попытался скрыться, используя различные способы конспирации, многократно меняя используемые автомашины и места временного нахождения на территории Москвы, добавили в ведомстве. Также следователи работают над установлением других лиц, которые могут быть причастны к мошенничеству в особо крупном размере.
Тихонов занимал должность гендиректора Российского энергетического агентства с 2014 по 2019 г. С июля 2019 г. он занимает пост заместителя министра энергетики. 8 сентября Басманный суд Москвы арестовал Тихонова и его предполагаемых подельников на два месяца – до 8 ноября.