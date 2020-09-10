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СК назвал замглавы Минэнерго Тихонова организатором хищения свыше 600 млн рублей

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Следственный комитет России (СКР) предъявил замминистра энергетики Анатолию Тихонову обвинение в мошенничестве. Ведомство считает его организатором хищения более 600 млн руб., сообщает пресс-служба СКР.

«В 2014 г. был заключен государственный контракт на сумму более 600 млн руб. по разработке программы информационной системы топливно-энергетического комплекса. В 2016 г. подписали акты выполненных работ, на основании которых более 600 млн руб. были перечислены IT-компании «Ланит»», — рассказали в СКР, отметив, что работы были выполнены не в полном объеме, а выделенные на них денежные средства были похищены.

Кроме того, обвинение в мошенничестве предъявлено советнику Тихонова Роману Рыжкову, а также вице-президентам АО «Ланит» Владимиру Макарову и Виктору Серебрякову.

«Согласно материалам уголовного дела, организатором этой мошеннической схемы является Анатолий Тихонов, ныне занимающий должность заместителя министра энергетики Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

После начала активных следственных действий в рамках уголовного дела Тихонов попытался скрыться, используя различные способы конспирации, многократно меняя используемые автомашины и места временного нахождения на территории Москвы, добавили в ведомстве. Также следователи работают над установлением других лиц, которые могут быть причастны к мошенничеству в особо крупном размере.

Тихонов занимал должность гендиректора Российского энергетического агентства с 2014 по 2019 г. С июля 2019 г. он занимает пост заместителя министра энергетики. 8 сентября Басманный суд Москвы арестовал Тихонова и его предполагаемых подельников на два месяца – до 8 ноября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных