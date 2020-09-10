Умерла звезда «Игры престолов» Дайана Ригг

В 1997 г. Ригг получила кинопремию «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Ребекка». Также она была неоднократно номинирована на соискание этой награды за роли в «Мстителях» и «Игре престолов». В 1972 г. Ригг номинировали на «Золотой глобус» за участие в фильме «Больница».