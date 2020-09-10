Умерла звезда «Игры престолов» Дайана Ригг
Актриса Дайана Ригг, известная ролью Оленны Тирелл в сериале «Игра престолов», умерла на 83-м году жизни от рака. Об этом сообщила BBC ее дочь, актриса Рэйчел Стирлинг.
«Она умерла от рака, диагностированного в марте, и провела свои последние месяцы, радостно размышляя о своей необыкновенной жизни, полной любви, смеха и глубокой гордости за свою профессию», — сказала Стирлинг.
Помимо «Игры престолов», Ригг известна ролью Трейси Ди Вичензо в фильме «На секретной службе ее Величества» — единственной девушки Джеймса Бонда, на которой женился агент 007. В целом за свою карьеру Ригг снялась в 70 картинах.
В 1997 г. Ригг получила кинопремию «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Ребекка». Также она была неоднократно номинирована на соискание этой награды за роли в «Мстителях» и «Игре престолов». В 1972 г. Ригг номинировали на «Золотой глобус» за участие в фильме «Больница».