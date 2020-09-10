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Умерла звезда «Игры престолов» Дайана Ригг

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Актриса Дайана Ригг, известная ролью Оленны Тирелл в сериале «Игра престолов», умерла на 83-м году жизни от рака. Об этом сообщила BBC ее дочь, актриса Рэйчел Стирлинг. 

«Она умерла от рака, диагностированного в марте, и провела свои последние месяцы, радостно размышляя о своей необыкновенной жизни, полной любви, смеха и глубокой гордости за свою профессию», — сказала Стирлинг.

Помимо «Игры престолов», Ригг известна ролью Трейси Ди Вичензо в фильме «На секретной службе ее Величества» — единственной девушки Джеймса Бонда, на которой женился агент 007. В целом за свою карьеру Ригг снялась в 70 картинах. 

В 1997 г. Ригг получила кинопремию «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Ребекка». Также она была неоднократно номинирована на соискание этой награды за роли в «Мстителях» и «Игре престолов». В 1972 г. Ригг номинировали на «Золотой глобус» за участие в фильме «Больница».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных