В США объявили номинантов на премию «Эмми»
Американская телевизионная академия опубликовала список номинантов на телевизионную премию «Эмми» 2020.
Лидером по числу номинаций стал сериал от HBO «Хранители». Он претендует на 26 наград. На втором месте сериал «Удивительная миссис Мейзел», который номинирован на 20 наград.
В этом году на звание лучшего драматического сериала претендуют: «Корона», «Рассказ служанки», «Лучше звоните Силу», «Убивая Еву»,«Очень странные дела», «Озарк», «Наследники» и «Мандалорец».
На лучшую женскую роль в драме номинированы Дженнифер Энистон («Утреннее шоу»), Оливия Коулман («Корона»), Джоди Комер («Убивая Еву»), Лора Линни («Озарк»), Сандра О («Убивая Еву»), Зендая («Эйфория»).
На лучшую мужскую роль в драме номинированы Брайн Кокс («Наследники»), Стерлинг К. Браун («Это мы»), Стив Карелл («Утреннее шоу»), Джереми Стронг («Наследники»), Джейсон Бэтмен («Озарк») и Билли Портер («Поза»).
В 2019 г. церемония вручения премии прошла 22 сентября в Лос-Анджелесе, ее транслировал телеканал Fox News. Премию за лучший драматический сериал тогда получила «Игра престолов», за лучший комедийный сериал – «Дрянь», а за лучший мини-сериал – «Чернобыль». Сценарист Крейг Мейзин и режиссер сериала Джонан Ренк были признаны лучшими в своих категориях. Победа в категории «Лучший драматический сериал» для «Игры престолов» стала четвертой по счету в этой номинации. Сериал также обошел конкурентов в номинации «Лучшая драматическая мужская роль второго плана». Награду получил Питер Динклэйдж, исполнивший роль Тириона Ланнистера.