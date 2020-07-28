В США объявили номинантов на премию «Эмми»

В 2019 г. церемония вручения премии прошла 22 сентября в Лос-Анджелесе, ее транслировал телеканал Fox News. Премию за лучший драматический сериал тогда получила «Игра престолов», за лучший комедийный сериал – «Дрянь», а за лучший мини-сериал – «Чернобыль». Сценарист Крейг Мейзин и режиссер сериала Джонан Ренк были признаны лучшими в своих категориях. Победа в категории «Лучший драматический сериал» для «Игры престолов» стала четвертой по счету в этой номинации. Сериал также обошел конкурентов в номинации «Лучшая драматическая мужская роль второго плана». Награду получил Питер Динклэйдж, исполнивший роль Тириона Ланнистера.