МВД: Одна из сопровождавших Навального уклонилась от объяснений
Одна из шести человек, сопровождавших основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК Алексея Навального в поездке по Сибири, уклонилась от общения с полицией по поводу его госпитализации и выехала за границу. Ее местонахождение устанавливается, говорится в сообщении следственного управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.
«Марина Певчих, одна из находившихся с Навальным, постоянно проживающая в Великобритании, 20 августа уклонилась от дачи объяснений. По данным следствия, 22 августа указанная гражданка вылетела в Германию, в связи с чем получить от нее объяснение не представилось возможным. В настоящее время ее местонахождение устанавливается», — говорится в сообщении.
Остальные пять человек, сопровождавшие Навального, были опрошены. Это Владлен Лось, Георгий Албуров, Илья Пахомов, Кира Ярмыш и Павел Зеленский, рассказали в ведомстве. Кроме того, полицейские восстановили хронологию пребывания основателя ФБК и сопровождавших его людей в Томске и Томской области, установили маршрут их передвижения, круг общения, места, в которых они жили и которые посещали.
Среди них гостиница «Xander Hotel» с рестораном «Velvet», съемная квартира, где проходила рабочая встреча сторонников Навального, «Венская кофейня» в аэропорту города Томска. В МВД также рассказали, что именно в этих местах Навальный ел и пил, в том числе вино и алкогольный коктейль.
10 сентября постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что Германия не передала в организацию материалы, подтверждающие предполагаемое отравление Навального ядом типа «Новичок». Россия до сих пор ожидает от Германии ответа на запрос Генпрокуратуры, где она попросила предоставить результаты анализов Навального, на основании которых были сделаны выводы о его предполагаемом отравлении.
Россия до сих пор ожидает от Германии ответа на запрос Генпрокуратуры, где она попросила предоставить результаты анализов Навального, на основании которых были сделаны выводы о его предполагаемом отравлении. 10 сентября издания Der Spiegel и Bellingcat сообщили, что состояние Навального улучшилось. Он может говорить и «вероятно, может вспомнить подробности произошедшего с ним».