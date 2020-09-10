Der Spiegel: Навальный вышел из комы и начал говорить

20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, где его госпитализировали после ухудшения самочувствия. 22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите» с разрешения российской стороны. Позже в Германии заявили, что в его анализах якобы нашли следы «Новичка», несмотря на то, что спасшие его жизнь омские врачи следов яда по результатам 60 анализов не обнаружили. Россия до сих пор ожидает от Германии ответа на запрос Генпрокуратуры РФ, где она попросила предоставить результаты анализов Навального, на основании которых были сделаны выводы о его предполагаемом отравлении.