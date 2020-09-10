Der Spiegel: Навальный вышел из комы и начал говорить
Состояние основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, находящегося на лечении в немецкой клинике, продолжает улучшаться: после выхода из комы он снова начал говорить, сообщает Reuters со ссылкой на германское издание Der Spiegel.
«Der Spiegel и Bellingcat понимают, что Навальный снова может говорить и, вероятно, может вспомнить подробности произошедшего с ним», — пишет издание, отмечая, что «заявления Навального могут быть опасны для людей, стоящих за нападением».
Der Spiegel также сообщил, что охрана Навального была усилена, ожидая того, что он будет принимать больше посетителей по мере улучшения его состояния.
Ранее сегодня пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш прокомментировала публикации о состоянии здоровья Навального. По ее словам, распространяемая в немецких СМИ информация содержит множество неточностей. «В связи с последними материалами об Алексее: о том, что он приходит в сознание и реагирует на окружающих, мы сообщали еще в понедельник, но в основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей», — написала Ярмыш в Twitter.
О том, что состояние Навального улучшилось, и что он почти полностью пришел в себя, сообщало также издание The Insider со ссылкой на источники. По их данным, Навальному удалось вспомнить события до потери сознания в самолете.
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, где его госпитализировали после ухудшения самочувствия. 22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите» с разрешения российской стороны. Позже в Германии заявили, что в его анализах якобы нашли следы «Новичка», несмотря на то, что спасшие его жизнь омские врачи следов яда по результатам 60 анализов не обнаружили. Россия до сих пор ожидает от Германии ответа на запрос Генпрокуратуры РФ, где она попросила предоставить результаты анализов Навального, на основании которых были сделаны выводы о его предполагаемом отравлении.