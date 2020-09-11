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Минск предложил России восстановить авиасообщение

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Минтранс Белоруссии направил российским властям официальный запрос на восстановление авиасообщения, передает «Интерфакс-Запад».

«Департамент по авиации Минтранса направил российским партнерам предложения, которые могут быть включены в план мероприятий по возобновлению сообщения», — рассказали в ведомстве. Там подчеркнули, что Минск готов возобновить полеты «в кратчайшее время».

В Национальном аэропорту Минска рассчитывают, что «Аэрофлот» и Utair возобновят полеты в белорусскую столицу с 1 октября, заявил в интервью газете «Рэспубліка» гендиректор воздушной гавани Вячеслав Хоронено. По его словам, регулярные рейсы в Минск уже возобновили перевозчики из Объединенных Арабских Эмиратов, Польши, Турции, Туркменистана, Узбекистана и Германии.

Россия и Белоруссия договорились поэтапно возобновить транспортное сообщение 1 сентября в ходе переговоров представителей санитарно-эпидемиологических служб двух стран при участии директора департамента по авиации минтранса Белоруссии Артема Сикорского. Позже глава комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников заявил, что прорабатываются варианты открытия границ с Белоруссией до конца сентября. В то же время в начале сентября крупнейший белорусский авиаперевозчик «Белавиа» продлил запрет на полеты в Россию до конца месяца.

Россия приостановила международное авиасообщение с 27 марта, а границу с Белоруссией закрыла 30 марта. С 1 августа полеты возобновились из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, позже — из Новосибирска и Калининграда. Сперва авиасообщение было разрешено с Великобританией (Лондон), Швейцарией, Турцией (Анкара, Стамбул, Анталия, Бодрум и Даламан) и Танзанией. Следом рейсы возобновили с Австрией, Черногорией, Абхазией и Киргизией, а также со Швейцарией при наличии у пассажиров вида на жительства в стране и, временно, с Польшей. Евросоюз ограничения на въезд для россиян пока не снял.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных