Минск предложил России восстановить авиасообщение
Минтранс Белоруссии направил российским властям официальный запрос на восстановление авиасообщения, передает «Интерфакс-Запад».
«Департамент по авиации Минтранса направил российским партнерам предложения, которые могут быть включены в план мероприятий по возобновлению сообщения», — рассказали в ведомстве. Там подчеркнули, что Минск готов возобновить полеты «в кратчайшее время».
В Национальном аэропорту Минска рассчитывают, что «Аэрофлот» и Utair возобновят полеты в белорусскую столицу с 1 октября, заявил в интервью газете «Рэспубліка» гендиректор воздушной гавани Вячеслав Хоронено. По его словам, регулярные рейсы в Минск уже возобновили перевозчики из Объединенных Арабских Эмиратов, Польши, Турции, Туркменистана, Узбекистана и Германии.
Россия и Белоруссия договорились поэтапно возобновить транспортное сообщение 1 сентября в ходе переговоров представителей санитарно-эпидемиологических служб двух стран при участии директора департамента по авиации минтранса Белоруссии Артема Сикорского. Позже глава комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников заявил, что прорабатываются варианты открытия границ с Белоруссией до конца сентября. В то же время в начале сентября крупнейший белорусский авиаперевозчик «Белавиа» продлил запрет на полеты в Россию до конца месяца.
Россия приостановила международное авиасообщение с 27 марта, а границу с Белоруссией закрыла 30 марта. С 1 августа полеты возобновились из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, позже — из Новосибирска и Калининграда. Сперва авиасообщение было разрешено с Великобританией (Лондон), Швейцарией, Турцией (Анкара, Стамбул, Анталия, Бодрум и Даламан) и Танзанией. Следом рейсы возобновили с Австрией, Черногорией, Абхазией и Киргизией, а также со Швейцарией при наличии у пассажиров вида на жительства в стране и, временно, с Польшей. Евросоюз ограничения на въезд для россиян пока не снял.