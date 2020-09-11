Роспотребнадзор рассказал о состоянии испытателей вакцины «Вектора»

В ведомстве подчеркнули, что у добровольцев не было никаких симптомов и неблагоприятных проявлений после прививки. Вакцина от коронавируса центра «Вектор» безопасна, так как не содержит живой вирус и формирует иммунитет с помощью искусственно синтезированных пептидов, говорится в сообщении.