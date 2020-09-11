Мексика заинтересовалась второй российской вакциной от коронавируса
Мексика заинтересовалась разработкой российской вакцины от коронавируса центра «Вектор», сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Ранее Российский фонд прямых инвестиций договорился об отправке в Мексику 32 млн доз вакцины «Спутник V», разработанной научным центром Гамалеи.
«Мексиканская сторона заинтересовалась разработкой вакцины «ЭпиВакКорона» от новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что Роспотребнадзор провел переговоры с представителями Минздрава Мексики, Национального института медицинских наук и питания, а также МИД страны по вопросам борьбы с инфекционными заболеваниями и коронавирусом. Стороны обсудили эпидемическую ситуацию в России и Мексике, условия снятия введенных ограничений, планы по иммунизации населения против вируса гриппа, научные разработки. Мексика выразила заинтересованность в научно-техническом сотрудничестве с Роспотребнадзором.
8 сентября сообщалось, что центр «Вектор» закончил вакцинацию добровольцев в рамках клинических испытаний препарата. По данным Роспотребнадзора, у всех участников, которые в ходе второй фазы испытаний получили двукратную дозу вакцины, сформировался иммунитет к коронавирусу. 11 августа в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Ее разработал научный центр Гамалеи. Массовые поставки препарата в регионы начнутся в октябре-ноябре 2020 г.