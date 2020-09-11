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Мексика заинтересовалась второй российской вакциной от коронавируса

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Мексика заинтересовалась разработкой российской вакцины от коронавируса центра «Вектор», сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Ранее Российский фонд прямых инвестиций договорился об отправке в Мексику 32 млн доз вакцины «Спутник V», разработанной научным центром Гамалеи.

«Мексиканская сторона заинтересовалась разработкой вакцины «ЭпиВакКорона» от новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что Роспотребнадзор провел переговоры с представителями Минздрава Мексики, Национального института медицинских наук и питания, а также МИД страны по вопросам борьбы с инфекционными заболеваниями и коронавирусом. Стороны обсудили эпидемическую ситуацию в России и Мексике, условия снятия введенных ограничений, планы по иммунизации населения против вируса гриппа, научные разработки. Мексика выразила заинтересованность в научно-техническом сотрудничестве с Роспотребнадзором.

8 сентября сообщалось, что центр «Вектор» закончил вакцинацию добровольцев в рамках клинических испытаний препарата. По данным Роспотребнадзора, у всех участников, которые в ходе второй фазы испытаний получили двукратную дозу вакцины, сформировался иммунитет к коронавирусу. 11 августа в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Ее разработал научный центр Гамалеи. Массовые поставки препарата в регионы начнутся в октябре-ноябре 2020 г.

Ранее по теме: РФПИ договорился о поставках российской вакцины от коронавируса в Мексику

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных