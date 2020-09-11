Мексика заинтересовалась второй российской вакциной от коронавируса

«Мексиканская сторона заинтересовалась разработкой вакцины «ЭпиВакКорона» от новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что Роспотребнадзор провел переговоры с представителями Минздрава Мексики, Национального института медицинских наук и питания, а также МИД страны по вопросам борьбы с инфекционными заболеваниями и коронавирусом. Стороны обсудили эпидемическую ситуацию в России и Мексике, условия снятия введенных ограничений, планы по иммунизации населения против вируса гриппа, научные разработки. Мексика выразила заинтересованность в научно-техническом сотрудничестве с Роспотребнадзором.