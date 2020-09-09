РФПИ договорился о поставках российской вакцины от коронавируса в Мексику

«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) и фармацевтическая компания Landsteiner Scientific объявляют о соглашении о поставках в Мексику 32 млн доз российской вакцины «Спутник V», – говорится в сообщении. Начало поставок вакцины в страну ожидается в ноябре 2020 г. после одобрения со стороны властей. Такой объем препарата позволит привить четверть населения Мексики.