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РФПИ договорился о поставках российской вакцины от коронавируса в Мексику

Ведомости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился об отправке в Мексику 32 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе организации.

«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) и фармацевтическая компания Landsteiner Scientific объявляют о соглашении о поставках в Мексику 32 млн доз российской вакцины «Спутник V», – говорится в сообщении. Начало поставок вакцины в страну ожидается в ноябре 2020 г. после одобрения со стороны властей. Такой объем препарата позволит привить четверть населения Мексики.

В конце августа Россия уже анонсировала отправку в страну 2000 доз вакцины для проведения третьей фазы клинических испытаний. Эти тесты прошли параллельно с препаратами из Китая, США и Франции–Англии. Похожие испытания российской вакцины уже идут в Венесуэле.

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», которая разрабатывалась в научном центре им. Гамалеи, зарегистрировали 11 августа. Кроме разработчика ее производит компания «Биннофарм». Производство вакцины стартовало 15 августа. 8 сентября первая партия вакцины поступила в гражданский оборот. Первыми ее получат 10–15 регионов, необходимое количество доз произведут в течение года.

9 сентября в России началась третья фаза клинических испытаний препарата, в которой примут участие 40 000 человек. Вакциной уже привился ряд высокопоставленных российских чиновников, среди которых губернатор Курской области Роман Старовойт, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр обороны Сергей Шойгу, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и мэр Москвы Сергей Собянин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных