РФПИ договорился о поставках российской вакцины от коронавируса в Мексику
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился об отправке в Мексику 32 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе организации.
«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) и фармацевтическая компания Landsteiner Scientific объявляют о соглашении о поставках в Мексику 32 млн доз российской вакцины «Спутник V», – говорится в сообщении. Начало поставок вакцины в страну ожидается в ноябре 2020 г. после одобрения со стороны властей. Такой объем препарата позволит привить четверть населения Мексики.
В конце августа Россия уже анонсировала отправку в страну 2000 доз вакцины для проведения третьей фазы клинических испытаний. Эти тесты прошли параллельно с препаратами из Китая, США и Франции–Англии. Похожие испытания российской вакцины уже идут в Венесуэле.
Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», которая разрабатывалась в научном центре им. Гамалеи, зарегистрировали 11 августа. Кроме разработчика ее производит компания «Биннофарм». Производство вакцины стартовало 15 августа. 8 сентября первая партия вакцины поступила в гражданский оборот. Первыми ее получат 10–15 регионов, необходимое количество доз произведут в течение года.
9 сентября в России началась третья фаза клинических испытаний препарата, в которой примут участие 40 000 человек. Вакциной уже привился ряд высокопоставленных российских чиновников, среди которых губернатор Курской области Роман Старовойт, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр обороны Сергей Шойгу, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и мэр Москвы Сергей Собянин.