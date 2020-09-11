ВЦИОМ: четверть россиян негативно оценивают свое материальное положение
Негативно оценивают свое материальное положение 26% россиян, позитивно — 14%, к такому выводу в результате исследования пришли аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.
«Свое материальное положение россияне сегодня оценивают преимущественно как среднее (60%), каждый четвертый дает негативную оценку (26%), а каждый седьмой — положительную (14%)», — говорится в сообщении пресс-службы центра. При этом 41% считают, что будут жить так же, 24% — что будут жить лучше, 25% — что будут жить хуже. «Таким образом, индекс социальных ожиданий составил 40 п., +5 п. с июля, и это самое высокое значение с февраля 2020 г.», — рассказали во ВЦИОМ.
Текущее экономическое положение в стране считают хорошим 12% россиян, средним — 49%. Негативную характеристику дал каждый третий — 34% — участник исследования. «Индекс оценок экономического положения в России составил 27 п. и вернулся к докризисному уровню марта (30 п.)», — отметили аналитики. По данным центра, каждый третий житель РФ считает, что дела в стране идут в правильном направлении — 33%, отчасти согласны с ними 37%, не согласны — 25%.