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ВЦИОМ: четверть россиян негативно оценивают свое материальное положение

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Негативно оценивают свое материальное положение 26% россиян, позитивно — 14%, к такому выводу в результате исследования пришли аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.

«Свое материальное положение россияне сегодня оценивают преимущественно как среднее (60%), каждый четвертый дает негативную оценку (26%), а каждый седьмой — положительную (14%)», — говорится в сообщении пресс-службы центра. При этом 41% считают, что будут жить так же, 24% — что будут жить лучше, 25% — что будут жить хуже. «Таким образом, индекс социальных ожиданий составил 40 п., +5 п. с июля, и это самое высокое значение с февраля 2020 г.», — рассказали во ВЦИОМ.

Текущее экономическое положение в стране считают хорошим 12% россиян, средним — 49%. Негативную характеристику дал каждый третий — 34% — участник исследования. «Индекс оценок экономического положения в России составил 27 п. и вернулся к докризисному уровню марта (30 п.)», — отметили аналитики. По данным центра, каждый третий житель РФ считает, что дела в стране идут в правильном направлении — 33%, отчасти согласны с ними 37%, не согласны — 25%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных