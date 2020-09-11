ВЦИОМ: четверть россиян негативно оценивают свое материальное положение

«Свое материальное положение россияне сегодня оценивают преимущественно как среднее (60%), каждый четвертый дает негативную оценку (26%), а каждый седьмой — положительную (14%)», — говорится в сообщении пресс-службы центра. При этом 41% считают, что будут жить так же, 24% — что будут жить лучше, 25% — что будут жить хуже. «Таким образом, индекс социальных ожиданий составил 40 п., +5 п. с июля, и это самое высокое значение с февраля 2020 г.», — рассказали во ВЦИОМ.