Захарова заявила о нарушении Украиной прав человека из-за водной блокады Крыма
Украина является участником целого ряда международных соглашений, согласно которым должна соблюдать и осуществлять обеспечение прав человека, в том числе права на воду, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
«Введение Киевом вводной блокады Крыма может квалифицироваться как нарушение украинской стороной своих правозащитных обязательств, закрепленных, в частности, следующих международных соглашениях» — сказала Захарова, назвав Международный пакт о гражданских и политических правах и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Конвенцию о правах ребенка и Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
Украина обеспечивала около 85% потребности Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, однако после присоединения полуострова к России прекратила подачу воды. Сейчас вода подается с помощью водохранилищ естественного наполнения, которые обмелели за последний год, а также с помощью скважин и добычи воды из подземных источников.
По словам Захаровой, последствия водной блокады Крыма со стороны Киева губительны не только для полуострова, но и для южных регионов самой Украины. «Если Крым смог адаптироваться к новым условиям, то Херсонская область, граничащая с полуостровом, оказалась перед лицом экологической и санитарно-эпидемиологической угроз», — подчеркнула представитель российского МИДа.
Она отметила, что Россия рассматривает решение Украины лишить жителей Крыма пресной воды как коллективное наказание крымчан за свободный, сознательный выбор, который они сделали в марте 2014 года. «Все это еще раз свидетельствует, что в своем русофобском рвении киевский режим готов к любого рода авантюрам, вплоть до вредящих собственным национальным интересам и гражданам Украины», — заключила она.