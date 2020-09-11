Захарова заявила о нарушении Украиной прав человека из-за водной блокады Крыма

«Введение Киевом вводной блокады Крыма может квалифицироваться как нарушение украинской стороной своих правозащитных обязательств, закрепленных, в частности, следующих международных соглашениях» — сказала Захарова, назвав Международный пакт о гражданских и политических правах и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Конвенцию о правах ребенка и Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.