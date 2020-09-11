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Захарова заявила о нарушении Украиной прав человека из-за водной блокады Крыма

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Украина является участником целого ряда международных соглашений, согласно которым должна соблюдать и осуществлять обеспечение прав человека, в том числе права на воду, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Введение Киевом вводной блокады Крыма может квалифицироваться как нарушение украинской стороной своих правозащитных обязательств, закрепленных, в частности, следующих международных соглашениях» — сказала Захарова, назвав Международный пакт о гражданских и политических правах и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Конвенцию о правах ребенка и Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. 

Украина обеспечивала около 85% потребности Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, однако после присоединения полуострова к России прекратила подачу воды. Сейчас вода подается с помощью водохранилищ естественного наполнения, которые обмелели за последний год, а также с помощью скважин и добычи воды из подземных источников. 

По словам Захаровой, последствия водной блокады Крыма со стороны Киева губительны не только для полуострова, но и для южных регионов самой Украины. «Если Крым смог адаптироваться к новым условиям, то Херсонская область, граничащая с полуостровом, оказалась перед лицом экологической и санитарно-эпидемиологической угроз», — подчеркнула представитель российского МИДа.

Она отметила, что Россия рассматривает решение Украины лишить жителей Крыма пресной воды как коллективное наказание крымчан за свободный, сознательный выбор, который они сделали в марте 2014 года. «Все это еще раз свидетельствует, что в своем русофобском рвении киевский режим готов к любого рода авантюрам, вплоть до вредящих собственным национальным интересам и гражданам Украины», — заключила она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных