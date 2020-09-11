Школы продезинфицируют после Единого дня голосования

«Мы сохранили здоровье граждан, и у них была возможность реализовать свое избирательное право. Сегодняшняя ситуация аналогична той, которая была летом. Роспотребнадзор принимал активное участие в подготовке избирательных участков к единому дню голосования, и начавшаяся процедура демонстрирует, что все требования безопасности на избирательных участках соблюдаются», — отметила она.