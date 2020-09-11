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Школы продезинфицируют после Единого дня голосования

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Все задействованные в проведении Единого дня голосования школы будут полностью продезинфицированы, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Школьники приступят к занятиям в абсолютно безопасных условиях. Роспотребнадзор проконтролирует выполнение всех необходимых мероприятий по окончании голосования», — сказала Попова, слова которой приводятся на сайте Центризбиркома.

По ее словам, прошедшее летом этого года голосование по внесению изменений в Конституцию страны показало абсолютную безопасность процедуры голосования.

«Мы сохранили здоровье граждан, и у них была возможность реализовать свое избирательное право. Сегодняшняя ситуация аналогична той, которая была летом. Роспотребнадзор принимал активное участие в подготовке избирательных участков к единому дню голосования, и начавшаяся процедура демонстрирует, что все требования безопасности на избирательных участках соблюдаются», — отметила она.

Единый день голосования состоится 13 сентября в 83 регионах России. В частности, в 18 субъектах пройдут выборы глав регионов,  в 11 — выборы законодательных органов, а в 22 — депутатов городских советов столиц субъектов. Помимо этого, состоятся дополнительные выборы депутатов Государственной Думы по четырем одномандатным избирательным округам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных