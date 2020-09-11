Школы продезинфицируют после Единого дня голосования
Все задействованные в проведении Единого дня голосования школы будут полностью продезинфицированы, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Школьники приступят к занятиям в абсолютно безопасных условиях. Роспотребнадзор проконтролирует выполнение всех необходимых мероприятий по окончании голосования», — сказала Попова, слова которой приводятся на сайте Центризбиркома.
По ее словам, прошедшее летом этого года голосование по внесению изменений в Конституцию страны показало абсолютную безопасность процедуры голосования.
«Мы сохранили здоровье граждан, и у них была возможность реализовать свое избирательное право. Сегодняшняя ситуация аналогична той, которая была летом. Роспотребнадзор принимал активное участие в подготовке избирательных участков к единому дню голосования, и начавшаяся процедура демонстрирует, что все требования безопасности на избирательных участках соблюдаются», — отметила она.
Единый день голосования состоится 13 сентября в 83 регионах России. В частности, в 18 субъектах пройдут выборы глав регионов, в 11 — выборы законодательных органов, а в 22 — депутатов городских советов столиц субъектов. Помимо этого, состоятся дополнительные выборы депутатов Государственной Думы по четырем одномандатным избирательным округам.