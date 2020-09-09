Памфилова заявила о готовности избирательной системы к голосованию
Избирательная система России полностью готова к Единому дню голосования 13 сентября, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании ЦИК.
«Могу с уверенностью доложить о полной готовности избирательной системы России к единому дню голосования и двум дням, ему предшествующим, 11 и 12 сентября», – цитирует «РИА Новости» Памфилову, отметив, что избирательная кампания в этом году должна пройти максимально качественно, открыто и честно.
Ранее Памфилова предложила рассмотреть возможность переноса единого дня голосования на апрель, когда в школах проходят каникулы. Также она предложила подумать о переносе избирательных участков из школ.
ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября – досрочное голосование. В эти дни планируется провести выборы депутатов 11 заксобраний и выборы 22 гордум административных центров, а также прямые выборы губернаторов 18 регионов.