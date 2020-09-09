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Памфилова заявила о готовности избирательной системы к голосованию

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Избирательная система России полностью готова к Единому дню голосования 13 сентября, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании ЦИК.

«Могу с уверенностью доложить о полной готовности избирательной системы России к единому дню голосования и двум дням, ему предшествующим, 11 и 12 сентября», – цитирует «РИА Новости» Памфилову, отметив, что избирательная кампания в этом году должна пройти максимально качественно, открыто и честно.

Ранее Памфилова предложила рассмотреть возможность переноса единого дня голосования на апрель, когда в школах проходят каникулы. Также она предложила подумать о переносе избирательных участков из школ.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября – досрочное голосование. В эти дни планируется провести выборы депутатов 11 заксобраний и выборы 22 гордум административных центров, а также прямые выборы губернаторов 18 регионов.

Ранее по теме: Памфилова предложила перенести единый день голосования на апрель

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных