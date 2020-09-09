Памфилова заявила о готовности избирательной системы к голосованию

«Могу с уверенностью доложить о полной готовности избирательной системы России к единому дню голосования и двум дням, ему предшествующим, 11 и 12 сентября», – цитирует «РИА Новости» Памфилову, отметив, что избирательная кампания в этом году должна пройти максимально качественно, открыто и честно.