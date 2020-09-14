Мурашко связал рост заболеваемости коронавирусом с отпусками
Рост заболеваемости коронавирусом в некоторых регионах России связан с возвращением людей из отпусков, сообщили vesti.ru со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.
«Мы видим, что ситуация достаточно стабильная, но тем не менее по некоторым регионам в связи с возвращением из отпусков, повышением активности есть небольшие изменения по количеству пациентов», — сказал Мурашко. Министр порекомендовал сделать прививки от гриппа и пневмококка, чтобы избежать одновременного заражения гриппом и коронавирусом. При появлении симптомов простуды нужно соблюдать самоизоляцию, чтобы прекратить распространение инфекции, отметил он.
В мае Мурашко заявлял, что возвращение к нормальной жизни в полном объеме будет возможно после разработки вакцины от COVID-19, писал ТАСС. Первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная в научном центре Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа. Она прошла две фазы клинических испытаний. Третья фаза началась в Москве на прошлой неделе. Массовое производство препарата может начаться в сентябре 2020 г. Также завершилась вакцинация добровольцев в рамках клинических испытаний вакцины от коронавируса центра «Вектор».