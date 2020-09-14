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ВОЗ сообщила о рекродном суточном приросте заболеваемости COVID-19

Ведомости

За прошедшие сутки в мире было зарегистрировано 307 930 новых случаев заражения коронавирусом, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения. По данным ВОЗ, этот показатель стал максимальным с начала пандемии.

На сайте говорится, что всего в мире выявлено 28 637 952 случая заражения коронавирусом, скончались 917 417 заболевших.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В России за последние сутки было выявлено 5449 случаев заражения коронавирусом. За весь период в стране зарегистрировали 1 062 811 случаев болезни, 876 255 человек выздоровели, 18 578 — умерли. Продолжают лечение более 168 000 человек.

Наибольшее число случаев заражения коронавирусом выявлено в Москве — 271 097, Московской области — 70 344 и Санкт-Петербурге — 39 276. Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом после США, Индии и Бразилии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных