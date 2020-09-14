В России за сутки выявили 5 509 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 5 509 новых случаев коронавирусаУмерли за сутки 57 пациентов, продолжают лечение более 170 000 человек
В России за сутки выявили 5 509 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 068 320. Умерли за день 57 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 18 635. За сутки в России полностью выздоровели 2 475 человек. Общее число выздоровевших выросло до 878 700 человек. Продолжают лечение более 170 000 человек.
За сутки в России полностью выздоровели 2 475 человек. Общее число выздоровевших выросло до 878 700 человек. Продолжают лечение более 170 000 человек.
Вчера, 13 сентября, оперштаб сообщил о 5449 новых заболевших.
В Москве за сутки выявлено 696 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 824 пациентов, скончались 11 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+199), Подмосковье (+163), Ростовская (+160) и Нижегородская (+147) области.