В России за сутки выявили 5 509 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 5 509 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 068 320. Умерли за день 57 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 18 635. За сутки в России полностью выздоровели 2 475 человек. Общее число выздоровевших выросло до 878 700 человек. Продолжают лечение более 170 000 человек.