ВОЗ прогнозирует рост смертности в Европе из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует рост числа смертей из-за коронавируса в Европе в последние осенние месяцы — в ноябре, октябре. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге.
«Ситуация усложнится. В октябре, в ноябре мы увидим более высокую смертность», — заявил Клюге. В сообщении агентства отмечается, что увеличение числа смертей будет связано с ростом количества случаев инфицирования из-за новой волны эпидемии в Европе.
ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире за последние сутки 307 930 новых случаев заражения коронавирусом, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения. По данным ВОЗ, этот показатель стал максимальным с начала пандемии. На сайте говорится, что всего в мире выявлено 28 637 952 случая заражения коронавирусом, скончались 917 417 заболевших.
ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В России за последние сутки было выявлено 5449 случаев заражения коронавирусом. За весь период в стране зарегистрировали 1 062 811 случаев болезни, 876 255 человек выздоровели, 18 578 — умерли. Продолжают лечение более 168 000 человек. Наибольшее число случаев заражения коронавирусом выявлено в Москве — 271 097, Московской области — 70 344 и Санкт-Петербурге — 39 276. Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом после США, Индии и Бразилии.
Первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная в научном центре Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа. Она прошла две фазы клинических испытаний. Третья фаза началась в Москве на прошлой неделе. Массовое производство препарата может начаться в сентябре 2020 г. Также завершилась вакцинация добровольцев в рамках клинических испытаний вакцины от коронавируса центра «Вектор».