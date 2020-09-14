ВОЗ прогнозирует рост смертности в Европе из-за коронавируса

ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В России за последние сутки было выявлено 5449 случаев заражения коронавирусом. За весь период в стране зарегистрировали 1 062 811 случаев болезни, 876 255 человек выздоровели, 18 578 — умерли. Продолжают лечение более 168 000 человек. Наибольшее число случаев заражения коронавирусом выявлено в Москве — 271 097, Московской области — 70 344 и Санкт-Петербурге — 39 276. Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом после США, Индии и Бразилии.