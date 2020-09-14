НИИ Минздрава предложил лишать соцподдержки не привитых от коронавируса медиков

В ЦНИИОИЗ отметили, что исключение можно будет сделать для медработников, у которых будут выявлены противопоказания к вакцинации от коронавируса или будут другие объективные причины против прививки. В докладе говорится, что государство заинтересовано в активной вакцинации для профилактики коронавируса. Введение нового требования позволит государству сэкономить деньги на лечении от коронавируса и на предоставлении мер соцподдержки медикам, которые откажутся от вакцинации, добавили в институте.