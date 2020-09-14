НИИ Минздрава предложил лишать соцподдержки не привитых от коронавируса медиков
Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава предложил сделать вакцинацию от коронавируса условием получения некоторых мер соцподдержки медиков, сообщил «Интерфакс».
«Государство вправе устанавливать условия осуществления мер социальной поддержки, тем более тех, которые не являются обязательными с точки зрения действующего законодательства и предоставляются по инициативе президента либо правительства. Поэтому, на наш взгляд, необходимо установить условием получения определенных мер социальной поддержки медицинских работников прохождение ими вакцинации против COVID-19», — говорится в докладе института Минздрава.
В ЦНИИОИЗ отметили, что исключение можно будет сделать для медработников, у которых будут выявлены противопоказания к вакцинации от коронавируса или будут другие объективные причины против прививки. В докладе говорится, что государство заинтересовано в активной вакцинации для профилактики коронавируса. Введение нового требования позволит государству сэкономить деньги на лечении от коронавируса и на предоставлении мер соцподдержки медикам, которые откажутся от вакцинации, добавили в институте.
Первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная научным центром Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа. Она прошла две фазы клинических испытаний. Третья фаза началась в Москве на прошлой неделе, вакцину уже получили 250 добровольцев. Массовое производство вакцины может начаться в сентябре 2020 г. Также завершилась вакцинация добровольцев в рамках клинических испытаний вакцины от коронавируса центра «Вектор».