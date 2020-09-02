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Мишустин направил 22 млрд рублей на выплаты медикам

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Правительство направило 22 млрд руб. на поддержку работников медицинской сферы, задействованных в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«На поддержку медицинских работников направят еще почти 22 млрд руб. Более 321 млн руб. пойдет на выплаты сотрудникам центров Федерального медико-биологического агентства», – указано в документе, опубликованном на сайте правительства.

Кроме того, Мишустин поручил выделить более 1,8 млрд руб. на оказание поддержки сотрудникам социальных учреждений, где действует особый режим работы, введенный в рамках борьбы с распространением нового коронавируса. В правительстве напомнили, что сотрудники данных учреждений временно проживают на их территории, а длительность их рабочей смены составляет две недели.

В августе Мишустин на заседании правительства заявил, что кабмин проработает вопрос продления выплат медикам за работу с пациентами с коронавирусом. Ранее президент России Владимир Путин поручил предоставить материальную поддержку медицинским и социальным работникам, которые лечат и помогают людям, зараженным коронавирусом.

26 августа вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что около четверти российских врачей, оказывающих помощь больным коронавирусом, имеют антитела к возбудителю этой инфекции.

Ранее по теме: Мишустин предложил продлить стимулирующие выплаты медикам

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных