Мишустин направил 22 млрд рублей на выплаты медикам

Кроме того, Мишустин поручил выделить более 1,8 млрд руб. на оказание поддержки сотрудникам социальных учреждений, где действует особый режим работы, введенный в рамках борьбы с распространением нового коронавируса. В правительстве напомнили, что сотрудники данных учреждений временно проживают на их территории, а длительность их рабочей смены составляет две недели.