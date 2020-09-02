Мишустин направил 22 млрд рублей на выплаты медикам
Правительство направило 22 млрд руб. на поддержку работников медицинской сферы, задействованных в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
«На поддержку медицинских работников направят еще почти 22 млрд руб. Более 321 млн руб. пойдет на выплаты сотрудникам центров Федерального медико-биологического агентства», – указано в документе, опубликованном на сайте правительства.
Кроме того, Мишустин поручил выделить более 1,8 млрд руб. на оказание поддержки сотрудникам социальных учреждений, где действует особый режим работы, введенный в рамках борьбы с распространением нового коронавируса. В правительстве напомнили, что сотрудники данных учреждений временно проживают на их территории, а длительность их рабочей смены составляет две недели.
В августе Мишустин на заседании правительства заявил, что кабмин проработает вопрос продления выплат медикам за работу с пациентами с коронавирусом. Ранее президент России Владимир Путин поручил предоставить материальную поддержку медицинским и социальным работникам, которые лечат и помогают людям, зараженным коронавирусом.
26 августа вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что около четверти российских врачей, оказывающих помощь больным коронавирусом, имеют антитела к возбудителю этой инфекции.