Мишустин предложил продлить стимулирующие выплаты медикам

В апреле Путин объявил о надбавках для медицинских работников, работающих с больными COVID-19, в размере от 25 000 до 80 000 руб. в месяц в зависимости от категории персонала. Выплаты были рассчитаны на три месяца (апрель, май, июнь). В июне на встрече с медработниками накануне Дня медика Путин объявил о продлении выплат на июль и август.