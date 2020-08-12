Мишустин предложил продлить стимулирующие выплаты медикам
Правительство проработает вопрос продления выплат медикам за работу с пациентами с коронавирусом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
«Правительство проработает вопрос о продлении стимулирующих выплат медикам», – сказал Мишустин. Он напомнил, что 11 августа эта тема обсуждалась на совещании президента Владимира Путина с правительством.
6 августа Мишустин объявил на заседании правительства о выделении 14 млрд руб. на стимулирующие выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусом или из группы риска. Позже правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам. Теперь он будет рассчитываться в двойном объеме.
В апреле Путин объявил о надбавках для медицинских работников, работающих с больными COVID-19, в размере от 25 000 до 80 000 руб. в месяц в зависимости от категории персонала. Выплаты были рассчитаны на три месяца (апрель, май, июнь). В июне на встрече с медработниками накануне Дня медика Путин объявил о продлении выплат на июль и август.