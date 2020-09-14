Минздрав ответил на идею сделать вакцинацию медиков условием соцподдержки
Министерство здравоохранения рассматривает все предложения экспертов, но придерживается принципа добровольности вакцинации от коронавируса, сообщил «Ведомостям» помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов через пресс-службу.
Ранее специалисты центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава предложили сделать вакцинацию от коронавируса условием получения некоторых мер соцподдержки для медработников, писал «Интерфакс».
«Отдельные эксперты высказывают различные мнения относительно важных аспектов охраны здоровья граждан. Минздрав, безусловно, внимательно изучает все предложения экспертов, тем не менее, твердо придерживаясь принципа добровольности вакцинации», — сказал Кузнецов. Помощник министра отметил, что сейчас вакцинация от коронавируса людей из групп риска, в том числе медработников, «представляется важным и эффективным инструментом их защиты».
Первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная в научном центре Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа. Она прошла две фазы клинических испытаний. Третья фаза началась в Москве на прошлой неделе, вакцину уже получили 250 добровольцев. Массовое производство вакцины может начаться в сентябре 2020 г. Также завершилась вакцинация добровольцев в рамках клинических испытаний вакцины от коронавируса центра «Вектор».