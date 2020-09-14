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Израиль вновь ввел карантин из-за коронавируса

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Израиль с 18 сентября и минимум до 11 октября возобновляет общенациональный карантин из-за роста заражений коронавирусом в стране, сообщается на сайте правительства страны.

Карантинные меры подразумевают закрытие всех торговых, развлекательных и спортивных предприятий, а также заведений общественного питания. Последним разрешено доставлять продукты и блюда. Также закрываются образовательные учреждения, накладывается запрет на собрания свыше 10 человек в закрытых помещениях и 20 — в открытых. Кроме того, в указанный период отходить от дома дальше чем на 500 метров можно только в случаях «существенных потребностей», перечень которых будут подробно описаны в правилах. Предприятия, предоставляющие населению «основные услуги», могут продолжить работу. Однако принимать посетителей им нельзя.

По данным университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения коронавирусом в Израиле превысило 156 800 человек, из которых более 115 120 выздоровели, 1126 скончались. За последние сутки в стране выявлено 1219 заразившихся коронавирусом, днем ранее — 2882. 10 сентября в стране было выявлено рекордное число случаев заболевания за сутки — 4429.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных