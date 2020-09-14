Израиль вновь ввел карантин из-за коронавируса

Карантинные меры подразумевают закрытие всех торговых, развлекательных и спортивных предприятий, а также заведений общественного питания. Последним разрешено доставлять продукты и блюда. Также закрываются образовательные учреждения, накладывается запрет на собрания свыше 10 человек в закрытых помещениях и 20 — в открытых. Кроме того, в указанный период отходить от дома дальше чем на 500 метров можно только в случаях «существенных потребностей», перечень которых будут подробно описаны в правилах. Предприятия, предоставляющие населению «основные услуги», могут продолжить работу. Однако принимать посетителей им нельзя.