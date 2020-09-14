Израиль вновь ввел карантин из-за коронавируса
Израиль с 18 сентября и минимум до 11 октября возобновляет общенациональный карантин из-за роста заражений коронавирусом в стране, сообщается на сайте правительства страны.
Карантинные меры подразумевают закрытие всех торговых, развлекательных и спортивных предприятий, а также заведений общественного питания. Последним разрешено доставлять продукты и блюда. Также закрываются образовательные учреждения, накладывается запрет на собрания свыше 10 человек в закрытых помещениях и 20 — в открытых. Кроме того, в указанный период отходить от дома дальше чем на 500 метров можно только в случаях «существенных потребностей», перечень которых будут подробно описаны в правилах. Предприятия, предоставляющие населению «основные услуги», могут продолжить работу. Однако принимать посетителей им нельзя.
По данным университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения коронавирусом в Израиле превысило 156 800 человек, из которых более 115 120 выздоровели, 1126 скончались. За последние сутки в стране выявлено 1219 заразившихся коронавирусом, днем ранее — 2882. 10 сентября в стране было выявлено рекордное число случаев заболевания за сутки — 4429.