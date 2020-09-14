Мишустин заявил о сохранении угрозы коронавируса

«Надо помнить, что угроза заражения коронавирусом остается и именно в осенний период начинаются сезонные заболевания – ОРВИ, грипп. Поэтому крайне важно обезопасить от инфекции себя и своих близких», – сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, кадры которого показал телеканал «Россия 24».