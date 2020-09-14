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Мишустин заявил о сохранении угрозы коронавируса

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Угроза заражения коронавирусной инфекцией сохраняется, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Надо помнить, что угроза заражения коронавирусом остается и именно в осенний период начинаются сезонные заболевания – ОРВИ, грипп. Поэтому крайне важно обезопасить от инфекции себя и своих близких», – сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, кадры которого показал телеканал «Россия 24».

Чтобы избежать заражения, необходимо следовать предписаниям специалистов, подчеркнул премьер. «Прежде всего носить маски в общественных местах, держать социальную дистанцию», – отметил Мишустин.

Он также напомнил о рекомендациях Роспотребнадзора для предприятий и призвал компании их придерживаться.

«От того, насколько ответственно и бережно мы будем относиться к своему здоровью и здоровью своих родных, зависит то, как быстро мы пройдем этот период», – подчеркнул председатель правительства.

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в России выявили 5509 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 068 320, за день умерли 57 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 18 635.

Ранее по теме: В России за сутки выявили 5509 новых случаев коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных