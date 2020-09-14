Мишустин заявил о сохранении угрозы коронавируса
Угроза заражения коронавирусной инфекцией сохраняется, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Надо помнить, что угроза заражения коронавирусом остается и именно в осенний период начинаются сезонные заболевания – ОРВИ, грипп. Поэтому крайне важно обезопасить от инфекции себя и своих близких», – сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, кадры которого показал телеканал «Россия 24».
Чтобы избежать заражения, необходимо следовать предписаниям специалистов, подчеркнул премьер. «Прежде всего носить маски в общественных местах, держать социальную дистанцию», – отметил Мишустин.
Он также напомнил о рекомендациях Роспотребнадзора для предприятий и призвал компании их придерживаться.
«От того, насколько ответственно и бережно мы будем относиться к своему здоровью и здоровью своих родных, зависит то, как быстро мы пройдем этот период», – подчеркнул председатель правительства.
По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в России выявили 5509 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 068 320, за день умерли 57 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 18 635.