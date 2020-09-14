Иностранные студенты смогут приехать на учебу в Россию в сентябре

Министр пояснил, что речь идет о гражданах стран, которые уже открыли свои границы. Фальков рассказал, что на этой неделе планируется утвердить алгоритм действий федеральных органов, регионов и вузов, с помощью которого в Россию смогут приехать 25 000 первокурсников из других стран. Министр добавил, что студенты старших курсов смогут приехать в Россию чуть позже. Также из России не могут выехать иностранные студенты, которые уже закончили учиться.