Иностранные студенты смогут приехать на учебу в Россию в сентябре
Студенты-иностранцы, которые поступили на первый курс российских вузов, смогут приехать в Россию в сентябре, сообщил ТАСС со ссылкой на министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.
Министр пояснил, что речь идет о гражданах стран, которые уже открыли свои границы. Фальков рассказал, что на этой неделе планируется утвердить алгоритм действий федеральных органов, регионов и вузов, с помощью которого в Россию смогут приехать 25 000 первокурсников из других стран. Министр добавил, что студенты старших курсов смогут приехать в Россию чуть позже. Также из России не могут выехать иностранные студенты, которые уже закончили учиться.
Фальков подчеркнул, что в некоторых регионах России эпидемическая ситуация остается непростой и приезд большого числа студентов-иностранцев, особенно в Москву и Санкт-Петербург, привел к росту заболеваемости коронавирусом.
В Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса, разработанной в Научном центре им. Гамалеи. В испытаниях примут участие около 40 000 человек. 250 добровольцев уже сделали прививку от коронавируса, сообщили в оперштабе Москвы. О регистрации первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа сообщил президент России Владимир Путин.