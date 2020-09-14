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Иностранные студенты смогут приехать на учебу в Россию в сентябре

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Студенты-иностранцы, которые поступили на первый курс российских вузов, смогут приехать в Россию в сентябре, сообщил ТАСС со ссылкой на министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.

Министр пояснил, что речь идет о гражданах стран, которые уже открыли свои границы. Фальков рассказал, что на этой неделе планируется утвердить алгоритм действий федеральных органов, регионов и вузов, с помощью которого в Россию смогут приехать 25 000 первокурсников из других стран. Министр добавил, что студенты старших курсов смогут приехать в Россию чуть позже. Также из России не могут выехать иностранные студенты, которые уже закончили учиться.

Фальков подчеркнул, что в некоторых регионах России эпидемическая ситуация остается непростой и приезд большого числа студентов-иностранцев, особенно в Москву и Санкт-Петербург, привел к росту заболеваемости коронавирусом.

В Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса, разработанной в Научном центре им. Гамалеи. В испытаниях примут участие около 40 000 человек. 250 добровольцев уже сделали прививку от коронавируса, сообщили в оперштабе Москвы. О регистрации первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа сообщил президент России Владимир Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных