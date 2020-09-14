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Мурашко рассказал о поставках вакцины от коронавируса в 30 регионов

Ведомости

Небольшие партии вакцины от коронавируса уже поступили в 30 российских регионов, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании координационного совета Российского союза промышленников и предпринимателей по противодействию коронавирусной инфекции. Об этом сообщают «РИА Новости».

«Мы начали в субботу первые отгрузки, сегодня, по-моему, в 30 регионов уже отгрузили первые небольшие партии», ‒ сказал Мурашко. Он отметил, что производство вакцины постепенно будет наращиваться, массовую вакцинацию планируется начать в декабре.

Ранее сегодня портал kursk.com со ссылкой на заместителя губернатора области Андрея Белостоцкого сообщил, что первая пробная партия вакцины от коронавируса поступила в Курскую область.

Первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная в Центре им. Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа. Она прошла две фазы клинических испытаний. Третья фаза началась в Москве на прошлой неделе, вакцину уже получили 250 добровольцев.

Ранее по теме: «Вектор» сообщил о реакции добровольцев на вакцину от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных