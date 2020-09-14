Мурашко рассказал о поставках вакцины от коронавируса в 30 регионов
Небольшие партии вакцины от коронавируса уже поступили в 30 российских регионов, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании координационного совета Российского союза промышленников и предпринимателей по противодействию коронавирусной инфекции. Об этом сообщают «РИА Новости».
«Мы начали в субботу первые отгрузки, сегодня, по-моему, в 30 регионов уже отгрузили первые небольшие партии», ‒ сказал Мурашко. Он отметил, что производство вакцины постепенно будет наращиваться, массовую вакцинацию планируется начать в декабре.
Ранее сегодня портал kursk.com со ссылкой на заместителя губернатора области Андрея Белостоцкого сообщил, что первая пробная партия вакцины от коронавируса поступила в Курскую область.
Первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная в Центре им. Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа. Она прошла две фазы клинических испытаний. Третья фаза началась в Москве на прошлой неделе, вакцину уже получили 250 добровольцев.