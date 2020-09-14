Попова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России

Глава ведомства подчеркнула, что наблюдается незначительный прирост заболеваемости в последнюю декаду, это «говорит о том, что требования к самим себе нужно, безусловно, увеличить». «Средний темп прироста невелик – полпроцента, но вместе с тем динамика не позволяет нам ослаблять свои усилия», ‒ подчеркнула Попова. Одной из причин роста заболеваемости в регионах она назвала расширение тестирования.