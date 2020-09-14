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Попова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России

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Эпидемическая ситуация по коронавирусу в России в целом стабильна, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». 

«В целом эпидситуация по новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации в последние месяцы остается стабильной. Темп прироста составляет не более 0,5%», ‒ сказала Попова. Она отметила, что в 15 субъектах РФ этот показатель составляет чуть больше 1%. Россия занимает 40-е место в мире по уровню заболеваемости на 100 000 населения.

Глава ведомства подчеркнула, что наблюдается незначительный прирост заболеваемости в последнюю декаду, это «говорит о том, что требования к самим себе нужно, безусловно, увеличить». «Средний темп прироста невелик – полпроцента, но вместе с тем динамика не позволяет нам ослаблять свои усилия», ‒ подчеркнула Попова. Одной из причин роста заболеваемости в регионах она назвала расширение тестирования.

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в России выявили 5509 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 068 320, за день умерли 57 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 18 635.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных