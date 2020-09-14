Попова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России
Эпидемическая ситуация по коронавирусу в России в целом стабильна, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«В целом эпидситуация по новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации в последние месяцы остается стабильной. Темп прироста составляет не более 0,5%», ‒ сказала Попова. Она отметила, что в 15 субъектах РФ этот показатель составляет чуть больше 1%. Россия занимает 40-е место в мире по уровню заболеваемости на 100 000 населения.
Глава ведомства подчеркнула, что наблюдается незначительный прирост заболеваемости в последнюю декаду, это «говорит о том, что требования к самим себе нужно, безусловно, увеличить». «Средний темп прироста невелик – полпроцента, но вместе с тем динамика не позволяет нам ослаблять свои усилия», ‒ подчеркнула Попова. Одной из причин роста заболеваемости в регионах она назвала расширение тестирования.
По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в России выявили 5509 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 068 320, за день умерли 57 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 18 635.