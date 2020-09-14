В РАН оценили возможность вакцинации от гриппа и коронавируса

«Когда мы провакцинировались от какой-то инфекции, на нас продолжают воздействовать и другие инфекции, другие вирусы. Поэтому нет никакого противопоказания к тому, чтобы вакцинироваться и от гриппа, и от новой коронавирусной инфекции», – сказал Чумаков. При этом он отметил, что между прививками должен быть перерыв.