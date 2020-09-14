В РАН оценили возможность вакцинации от гриппа и коронавируса
Противопоказаний к тому, чтобы вакцинироваться и от гриппа, и от коронавируса, нет, сообщил Telegram-канал стопкоронавирус.рф со ссылкой на главного научного сотрудника института молекулярной биологии РАН Петра Чумакова.
«Когда мы провакцинировались от какой-то инфекции, на нас продолжают воздействовать и другие инфекции, другие вирусы. Поэтому нет никакого противопоказания к тому, чтобы вакцинироваться и от гриппа, и от новой коронавирусной инфекции», – сказал Чумаков. При этом он отметил, что между прививками должен быть перерыв.
Ранее гендиректор НМИЦ имени Алмазова Евгений Шляхто сообщил, что специалисты центра создают вакцину, одновременно защищающую от гриппа и коронавируса. Шляхто отметил, что пока препарат находится на ранней стадии разработки.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса – «Спутник V». Ее разработали в России, в центре им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа, в Москве проходят пострегистрационные исслеования вакцины. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что первые небольшие партии препарата поступили примерно в 30 российских регионов. Еще одна вакцина разрабатывается Государственным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Ее производство хотят начать в ноябре.