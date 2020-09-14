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В РАН оценили возможность вакцинации от гриппа и коронавируса

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Противопоказаний к тому, чтобы вакцинироваться и от гриппа, и от коронавируса, нет, сообщил Telegram-канал стопкоронавирус.рф со ссылкой на главного научного сотрудника института молекулярной биологии РАН Петра Чумакова.

«Когда мы провакцинировались от какой-то инфекции, на нас продолжают воздействовать и другие инфекции, другие вирусы. Поэтому нет никакого противопоказания к тому, чтобы вакцинироваться и от гриппа, и от новой коронавирусной инфекции», – сказал Чумаков. При этом он отметил, что между прививками должен быть перерыв. 

Ранее гендиректор НМИЦ имени Алмазова Евгений Шляхто сообщил, что специалисты центра создают вакцину, одновременно защищающую от гриппа и коронавируса. Шляхто отметил, что пока препарат находится на ранней стадии разработки. 

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса – «Спутник V». Ее разработали в России, в центре им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа, в Москве проходят пострегистрационные исслеования вакцины. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что первые небольшие партии препарата поступили примерно в 30 российских регионов. Еще одна вакцина разрабатывается Государственным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Ее производство хотят начать в ноябре.

Ранее по теме: Мурашко рассказал о поставках вакцины от коронавируса в 30 регионов

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных