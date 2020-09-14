Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову
Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
«В апелляции ему скинут год-полтора, а кассация или Верховный суд отменят приговор. Это я вам гарантирую, потому что не исследована машина. Я надеюсь, что это будет», ‒ сказал Пашаев на пресс-конференции.
8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 800 000 руб. Максимальный срок, который грозил Ефремову в рамках уголовного дела по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ, составлял 12 лет. Ранее Михаил Ефремов отказался продолжить работу с Пашаевым.
Суд установил, что Ефремов, будучи нетрезвым, сел за руль Jeep Grand Cherokee, позже он вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada, за рулем которого находился курьер одного из столичных магазинов Сергей Захаров. От полученных травм Захаров скончался в больнице.