Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Суд установил, что Ефремов, будучи нетрезвым, сел за руль Jeep Grand Cherokee, позже он вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada, за рулем которого находился курьер одного из столичных магазинов Сергей Захаров. От полученных травм Захаров скончался в больнице.