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Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

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Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.

«В апелляции ему скинут год-полтора, а кассация или Верховный суд отменят приговор. Это я вам гарантирую, потому что не исследована машина. Я надеюсь, что это будет», ‒ сказал Пашаев на пресс-конференции.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 800 000 руб. Максимальный срок, который грозил Ефремову в рамках уголовного дела по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ, составлял 12 лет. Ранее Михаил Ефремов отказался продолжить работу с Пашаевым.

Суд установил, что Ефремов, будучи нетрезвым, сел за руль Jeep Grand Cherokee, позже он вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada, за рулем которого находился курьер одного из столичных магазинов Сергей Захаров. От полученных травм Захаров скончался в больнице.

Ранее по теме: Пашаев сообщил об окончательном отказе Ефремова от его услуг

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных