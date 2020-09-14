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Пашаев сообщил об окончательном отказе Ефремова от его услуг

Ведомости

Осужденный на восемь лет Актер Михаил Ефремов отказался продолжить работу с адвокатом Эльманом Пашаевым. Решение принято окончательно, заявил ТАСС сам защитник.

«Предложений [продолжить работу с Ефремовым] не поступало. Это уже решено», — сказал Пашаев.

Ранее источник агентства сообщал, что нового адвоката для защиты интересов Ефремова при рассмотрении апелляции на вынесенный приговор выберет жена актера Софья Кругликова. По словам собеседника агентства, вполне возможно, что интересы Ефремова в суде будет представлять команда юристов.

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом, совершенном в состоянии опьянения. Помимо тюремного заключения на восемь лет артисту назначили штраф в 800 000 руб.

Позднее член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева заявила, что, по мнению Ефремова, Эльман Пашаев «подставил» его. Актер рассчитывал на меньший срок ‒ примерно 3,5 года в колонии-поселении. Член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович ранее заявила, что Ефремов недоволен приговором и работой Пашаева, поэтому адвокат «ни в коем случае» не будет представлять интересы Ефремова при рассмотрении апелляции в суде.

Ранее по теме: Оглашение приговора Ефремову. Фотогалерея

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных