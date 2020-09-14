Ученые обнаружили эффективное лекарство для профилактики коронавируса

«Мы предполагаем, что препараты с Echinacea purpurea, такие как Echinaforce, могут быть эффективными в качестве профилактического лечения всех CoV из-за их структурного сходства», ‒ рассказали ученые. В ходе исследований они выявили снижение заразности четырех коронавирусов ‒ HcoV-229E, MERS-CoV, SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2 при прямом контакте с экстрактом эхинацеи.