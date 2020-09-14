Ученые обнаружили эффективное лекарство для профилактики коронавируса
Лекарственные препараты на основе эхинацеи, такие как Echinaforce, могут быть эффективны в профилактике коронавирусов, в том числе SARS-CoV-2, говорится в исследовании швейцарской лаборатории радиологического и химико-бактериологического анализа города Шпиц, опубликованном на сайте Virology Journal.
«Мы предполагаем, что препараты с Echinacea purpurea, такие как Echinaforce, могут быть эффективными в качестве профилактического лечения всех CoV из-за их структурного сходства», ‒ рассказали ученые. В ходе исследований они выявили снижение заразности четырех коронавирусов ‒ HcoV-229E, MERS-CoV, SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2 при прямом контакте с экстрактом эхинацеи.
Echinaforce получают путем гидроэтанольной экстракции свежесобранной эхинацеи пурпурной. Это растение традиционно использовалось в Северной Америке для профилактики и лечения простуды и гриппа и в настоящее время является одним из наиболее широко используемых лекарственных растений в Северной Америке и Европе, рассказали исследователи.
Противовирусная активность эхинацеи была исследована для большинства респираторных вирусов, вызывающих простуду и грипп, но не для коронавирусов. Поскольку HCoV-229E является типичным примером штамма коронавируса, вызывающего сезонную простуду, ученые использовали его для исследования общей противовирусной активности Echinaforce против коронавирусов, объяснили авторы исследования.