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Ученые обнаружили эффективное лекарство для профилактики коронавируса

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Лекарственные препараты на основе эхинацеи, такие как Echinaforce, могут быть эффективны в профилактике коронавирусов, в том числе SARS-CoV-2, говорится в исследовании швейцарской лаборатории радиологического и химико-бактериологического анализа города Шпиц, опубликованном на сайте Virology Journal.

«Мы предполагаем, что препараты с Echinacea purpurea, такие как Echinaforce, могут быть эффективными в качестве профилактического лечения всех CoV из-за их структурного сходства», ‒ рассказали ученые. В ходе исследований они выявили снижение заразности четырех коронавирусов ‒ HcoV-229E, MERS-CoV, SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2 при прямом контакте с экстрактом эхинацеи.

Echinaforce получают путем гидроэтанольной экстракции свежесобранной эхинацеи пурпурной. Это растение традиционно использовалось в Северной Америке для профилактики и лечения простуды и гриппа и в настоящее время является одним из наиболее широко используемых лекарственных растений в Северной Америке и Европе, рассказали исследователи. 

Противовирусная активность эхинацеи была исследована для большинства респираторных вирусов, вызывающих простуду и грипп, но не для коронавирусов. Поскольку HCoV-229E является типичным примером штамма коронавируса, вызывающего сезонную простуду, ученые использовали его для исследования общей противовирусной активности Echinaforce против коронавирусов, объяснили авторы исследования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных