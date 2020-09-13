Правительство выделило 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

1 сентября в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России находится на низком уровне. К 31 августа было привито от гриппа более 248 000 россиян. В этом году планируется привить не менее 60% населения, а в группах риска – 75%.