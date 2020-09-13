Правительство выделило 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 4,1 млрд руб. на закупку вакцины от гриппа, сообщается на сайте правительства.
«На закупку вакцины для профилактики гриппа в осенне-зимнем сезоне 2020/2021 гг. будет дополнительно направлено 4,1 млрд руб. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», ‒ говорится в сообщении.
В правительстве пояснили, что в федеральном бюджете на закупку вакцины уже предусмотрено 22,5 млрд руб. Выделение дополнительных средств позволит приобрести еще более 15,5 млн доз препарата. Средства будут направлены из резервного фонда правительства.
1 сентября в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России находится на низком уровне. К 31 августа было привито от гриппа более 248 000 россиян. В этом году планируется привить не менее 60% населения, а в группах риска – 75%.