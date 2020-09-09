В Роспотребнадзоре оценили эффективность прививок от гриппа
Вакцину от гриппа создают под штаммы, которые, как ожидается, будут циркулировать в текущем сезоне, сообщает Telegram-канал стопкоронавирус.рф со ссылкой на заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.
«Актуальную вакцину создают ежегодно под конкретные штаммы, которые предположительно будут циркулировать в текущем сезоне. Для этого ведется постоянный мониторинг», — сказал Горелов в ответ на просьбу оценить эффективность вакцины от гриппа.
Он объяснил, что всплеск респираторных инфекций происходит два раза в год. «Когда в Северном [полушарии] в начале осени начинают готовиться к сезону гриппа, в Южном — заканчивается зима, и у ученых уже есть понимание, какие вирусы гриппа циркулировали в этом году. Именно они войдут в состав гриппозных вакцин для Северного полушария», — подчеркнул эксперт.
Рекомендации по составу вакцины разрабатываются два раза в год, производители строго их придерживаются. Горелов также назвал прививку самой эффективной мерой профилактики гриппа, добавив, что «бояться ее не стоит». Через три-четыре недели после введения вакцины у человека вырабатывается условно защитный титр антител, который позволяет ему либо не заразиться гриппом, либо перенести его в легкой форме, добавил он.
1 сентября в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России находится на низком уровне. К 31 августа было привито от гриппа более 248 тыс. россиян. В этом году планируется привить не менее 60% населения, а в группах риска – 75%.