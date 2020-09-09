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В Роспотребнадзоре оценили эффективность прививок от гриппа

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Вакцину от гриппа создают под штаммы, которые, как ожидается, будут циркулировать в текущем сезоне, сообщает Telegram-канал стопкоронавирус.рф со ссылкой на заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова. 

«Актуальную вакцину создают ежегодно под конкретные штаммы, которые предположительно будут циркулировать в текущем сезоне. Для этого ведется постоянный мониторинг», — сказал Горелов в ответ на просьбу оценить эффективность вакцины от гриппа. 

Он объяснил, что всплеск респираторных инфекций происходит два раза в год. «Когда в Северном [полушарии] в начале осени начинают готовиться к сезону гриппа, в Южном — заканчивается зима, и у ученых уже есть понимание, какие вирусы гриппа циркулировали в этом году. Именно они войдут в состав гриппозных вакцин для Северного полушария», — подчеркнул эксперт. 

Рекомендации по составу вакцины разрабатываются два раза в год, производители строго их придерживаются. Горелов также назвал прививку самой эффективной мерой профилактики гриппа, добавив, что «бояться ее не стоит». Через три-четыре недели после введения вакцины у человека вырабатывается условно защитный титр антител, который позволяет ему либо не заразиться гриппом, либо перенести его в легкой форме, добавил он. 

1 сентября в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России находится на низком уровне. К 31 августа было привито от гриппа более 248 тыс. россиян. В этом году планируется привить не менее 60% населения, а в группах риска – 75%.

https://www.vedomosti.ru/society/news/2020/09/09/839323-otlichiya-rossiiskoi-i-anglo-shvedskoi-vaktsin

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных