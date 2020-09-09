В Роспотребнадзоре оценили эффективность прививок от гриппа

Он объяснил, что всплеск респираторных инфекций происходит два раза в год. «Когда в Северном [полушарии] в начале осени начинают готовиться к сезону гриппа, в Южном — заканчивается зима, и у ученых уже есть понимание, какие вирусы гриппа циркулировали в этом году. Именно они войдут в состав гриппозных вакцин для Северного полушария», — подчеркнул эксперт.