Санкт-Петербург получил первую партию вакцины от коронавируса
В Санкт-Петербург поступила первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает пресс-служба городской администрации.
«Город оказался в числе первых российских регионов, куда направлена разработанная в Центре им. Гамалеи отечественная вакцина «ГАМ-КОВИД-ВАК» (Спутник V)», — указано в сообщении.
Первыми вакцину смогут получить жители из повышенной группы риска. Как пояснили в пресс-службе, сейчас пока отрабатывается сам механизм поставки — логистические цепочки, распределение и организация вакцинации граждан от нового коронавируса. Первая партия вакцины была доставлена в горбольницу № 40.
«Специалисты стационара получили инструкции от Центра Гамалеи по соблюдению особых условий хранения и перевозки вакцины», — добавили в администрации.
Также в пресс-службе рассказали, что массовая вакцинация жителей Северной столицы начнется только после того, как будет увеличено производство препарата.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса – «Спутник V». Ее разработали в России, в Центре им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа, в Москве проходят пострегистрационные исследования вакцины.