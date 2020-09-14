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Санкт-Петербург получил первую партию вакцины от коронавируса

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В Санкт-Петербург поступила первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает пресс-служба городской администрации.

«Город оказался в числе первых российских регионов, куда направлена разработанная в Центре им. Гамалеи отечественная вакцина «ГАМ-КОВИД-ВАК» (Спутник V)», — указано в сообщении.

Первыми вакцину смогут получить жители из повышенной группы риска. Как пояснили в пресс-службе, сейчас пока отрабатывается сам механизм поставки — логистические цепочки, распределение и организация вакцинации граждан от нового коронавируса. Первая партия вакцины была доставлена в горбольницу № 40.

«Специалисты стационара получили инструкции от Центра Гамалеи по соблюдению особых условий хранения и перевозки вакцины», — добавили в администрации.

Также в пресс-службе рассказали, что массовая вакцинация жителей Северной столицы начнется только после того, как будет увеличено производство препарата.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса – «Спутник V». Ее разработали в России, в Центре им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа, в Москве проходят пострегистрационные исследования вакцины. 

Ранее по теме: Мурашко рассказал о поставках вакцины от коронавируса в 30 регионов

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных