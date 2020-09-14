Санкт-Петербург получил первую партию вакцины от коронавируса

Первыми вакцину смогут получить жители из повышенной группы риска. Как пояснили в пресс-службе, сейчас пока отрабатывается сам механизм поставки — логистические цепочки, распределение и организация вакцинации граждан от нового коронавируса. Первая партия вакцины была доставлена в горбольницу № 40.