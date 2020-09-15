Ученые нашли нейтрализующий коронавирус препарат

В статье описан эксперимент по использованию препарата Ab8 для лечения от коронавируса мышей и хомяков. Ученые отмечают, что препарат эффективно боролся с инфекцией даже при очень низкой дозе введения. Введение препарата хомякам помогло уменьшить вирусную нагрузку на легкие животного и облегчило пневмонию. Молекулярный вес Ab8 в два раза меньше полноразмерного иммуноглобулина IgG1, что говорит о преимуществе Ab8 для достижения эффективности при лечении коронавируса. В ходе эксперимента было доказано, что меньший размер увеличивает прохождение препарата и проникновение в легкие и кровь.