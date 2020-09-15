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Ученые нашли нейтрализующий коронавирус препарат

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Ученые из США заявили об эффективности против коронавируса препарата на основе частиц антител Ab8, говорится в статье, опубликованной в журнале The Cell.

В статье описан эксперимент по использованию препарата Ab8 для лечения от коронавируса мышей и хомяков. Ученые отмечают, что препарат эффективно боролся с инфекцией даже при очень низкой дозе введения. Введение препарата хомякам помогло уменьшить вирусную нагрузку на легкие животного и облегчило пневмонию. Молекулярный вес Ab8 в два раза меньше полноразмерного иммуноглобулина IgG1, что говорит о преимуществе Ab8 для достижения эффективности при лечении коронавируса. В ходе эксперимента было доказано, что меньший размер увеличивает прохождение препарата и проникновение в легкие и кровь.

Ученые рассказали, что препарат эффективен, если вводить его на начальной стадии заражения, потому что Ab8 не дает коронавирусу заражать новые клетки. Введение препарата на пике болезни и после него может быть не настолько эффективно, если только Ab8 не убивает также инфицированные клетки организма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных