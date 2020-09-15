Володин планирует сделать прививку от коронавируса
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что планирует сделать прививку от коронавируса.
«Со своей стороны планирую в будущем также пройти вакцинирование. Но давайте мы сделаем все для того, чтобы были защищены в первую очередь те, кто в этом нуждается и по возрасту, и по заболеваниям, ну и попадает в группу риска по другим критериям, а потом уже подумаем о себе», – сказал Володин. Спикер Госдумы рассказал, что несколько депутатов стали добровольцами в пострегистрационных испытаниях вакцины от коронавируса.
Ранее лидер фракции ЛДПР в Госдуме депутат Владимир Жириновский заявил, что прошел вакцинацию от коронавируса. Путин ранее сообщал, что вакцинацию от COVID-19 прошла одна из его дочерей, также прививки уже сделали губернатор Курской области Роман Старовойт, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр обороны Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин. О планах вакцинации говорил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
В Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса, разработанной в научном центре им. Гамалеи. Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса «Спутник V». Производить препарат начали 15 августа. Также завершилась вакцинация добровольцев в рамках клинических испытаний вакцины от коронавируса центра «Вектор».