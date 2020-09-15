Володин планирует сделать прививку от коронавируса

«Со своей стороны планирую в будущем также пройти вакцинирование. Но давайте мы сделаем все для того, чтобы были защищены в первую очередь те, кто в этом нуждается и по возрасту, и по заболеваниям, ну и попадает в группу риска по другим критериям, а потом уже подумаем о себе», – сказал Володин. Спикер Госдумы рассказал, что несколько депутатов стали добровольцами в пострегистрационных испытаниях вакцины от коронавируса.