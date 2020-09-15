В Минздраве рассказали о жалобах привитых от коронавируса добровольцев
Часть участников испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» жалуются на слабость, температуру и мышечные боли, сообщил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко. Министр отметил, что производство вакцины от коронавируса идет по плану.
«Более 300 человек привито, у ориентировочно 14% возникают небольшие жалобы на слабость, на мышечные боли в течение суток, изредка бывает подъем температуры. Это то, что описано в инструкции, это те осложнения, которые прогнозируемые. Они, как правило, в течение максимум суток, полутора, нивелируются», – сказал Мурашко.
В Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса, разработанной научным центром им. Гамалеи. В испытаниях примут участие около 40 000 человек. 250 добровольцев уже сделали прививку от коронавируса, сообщили в оперштабе Москвы.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса «Спутник V». Производить препарат начали 15 августа. Также завершилась вакцинация добровольцев в рамках клинических испытаний вакцины от коронавируса центра «Вектор».