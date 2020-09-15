В Минздраве рассказали о жалобах привитых от коронавируса добровольцев

«Более 300 человек привито, у ориентировочно 14% возникают небольшие жалобы на слабость, на мышечные боли в течение суток, изредка бывает подъем температуры. Это то, что описано в инструкции, это те осложнения, которые прогнозируемые. Они, как правило, в течение максимум суток, полутора, нивелируются», – сказал Мурашко.