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В Минздраве рассказали о жалобах привитых от коронавируса добровольцев

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Часть участников испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» жалуются на слабость, температуру и мышечные боли, сообщил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко. Министр отметил, что производство вакцины от коронавируса идет по плану.

«Более 300 человек привито, у ориентировочно 14% возникают небольшие жалобы на слабость, на мышечные боли в течение суток, изредка бывает подъем температуры. Это то, что описано в инструкции, это те осложнения, которые прогнозируемые. Они, как правило, в течение максимум суток, полутора, нивелируются», – сказал Мурашко.

В Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса, разработанной научным центром им. Гамалеи. В испытаниях примут участие около 40 000 человек. 250 добровольцев уже сделали прививку от коронавируса, сообщили в оперштабе Москвы.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса «Спутник V». Производить препарат начали 15 августа. Также завершилась вакцинация добровольцев в рамках клинических испытаний вакцины от коронавируса центра «Вектор».

Ранее по теме: «Вектор» сообщил о реакции добровольцев на вакцину от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных