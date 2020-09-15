Дегтярев сделал прививку от коронавируса
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил в своем Instargam, что привился от коронавируса.
«Я же был одним из добровольцев, кто испытал на себе вакцину. Иммунитет устойчивый, бояться не надо этой прививки», – сказал он. По его словам, температура у него не повышалась. «Все нормально, даже температура не повысилась. Так что, когда она придет, – не бойтесь», – подчеркнул Дегтярев.
Ране вакцинацию прошла одна из дочерей российского президента Владимира Путина, а также прививки уже сделали губернатор Курской области Роман Старовойт, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр обороны Сергей Шойгу, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и мэр Москвы Сергей Собянин. О планах вакцинации заявлял министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса «Спутник V». Ее разработал научный центр им. Гамалеи. 8 сентября первая партия вакцины поступила в гражданский оборот.