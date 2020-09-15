Дегтярев сделал прививку от коронавируса

«Я же был одним из добровольцев, кто испытал на себе вакцину. Иммунитет устойчивый, бояться не надо этой прививки», – сказал он. По его словам, температура у него не повышалась. «Все нормально, даже температура не повысилась. Так что, когда она придет, – не бойтесь», – подчеркнул Дегтярев.