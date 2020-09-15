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Дегтярев сделал прививку от коронавируса

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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил в своем Instargam, что привился от коронавируса.

«Я же был одним из добровольцев, кто испытал на себе вакцину. Иммунитет устойчивый, бояться не надо этой прививки», – сказал он. По его словам, температура у него не повышалась. «Все нормально, даже температура не повысилась. Так что, когда она придет, – не бойтесь», – подчеркнул Дегтярев.

Ране вакцинацию прошла одна из дочерей российского президента Владимира Путина, а также прививки уже сделали губернатор Курской области Роман Старовойт, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр обороны Сергей Шойгу, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и мэр Москвы Сергей Собянин. О планах вакцинации заявлял министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса «Спутник V». Ее разработал научный центр им. Гамалеи. 8 сентября первая партия вакцины поступила в гражданский оборот.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных