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Омбудсмен посетила Ефремова в СИЗО

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Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева посетила осужденного на восемь лет актера Михаила Ефремова в СИЗО, сообщает «РИА Новости». По ее словам, жалоб на здоровье у Ефремова нет, стресс проходит, условия содержания устраивают.

«Он уже пережил стрессовую ситуацию в связи с помещением в следственный изолятор. Считает, что у него очень хорошие сокамерники, у них хорошие отношения, они его посвящают в тонкости пребывания в СИЗО, теперь он знает, по каким вопросам к кому обращаться», – сказала Потяева.

Условия содержания Ефремова омбудсмен назвала отличными. В камере, где находится актер, есть закрытое приватное место, телевизор, холодильник. Омбудсмен уточнила, что просьб от актера к ней не поступало, поскольку все вопросы уже были адресованы и исполнены ФСИН. В СИЗО актера также навещали адвокаты, приглашенные его женой.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 800 000 руб. Защита актера обжаловала приговор.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных