Омбудсмен посетила Ефремова в СИЗО
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева посетила осужденного на восемь лет актера Михаила Ефремова в СИЗО, сообщает «РИА Новости». По ее словам, жалоб на здоровье у Ефремова нет, стресс проходит, условия содержания устраивают.
«Он уже пережил стрессовую ситуацию в связи с помещением в следственный изолятор. Считает, что у него очень хорошие сокамерники, у них хорошие отношения, они его посвящают в тонкости пребывания в СИЗО, теперь он знает, по каким вопросам к кому обращаться», – сказала Потяева.
Условия содержания Ефремова омбудсмен назвала отличными. В камере, где находится актер, есть закрытое приватное место, телевизор, холодильник. Омбудсмен уточнила, что просьб от актера к ней не поступало, поскольку все вопросы уже были адресованы и исполнены ФСИН. В СИЗО актера также навещали адвокаты, приглашенные его женой.
8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 800 000 руб. Защита актера обжаловала приговор.