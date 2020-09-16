В ВОЗ оценили рост заболеваемости коронавирусом в России

Число случаев заболевания COVID-19 в России, выявляемых за сутки, постепенно растет с августа. 4 сентября показатель вновь превысил 5000 человек. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 16 сентября, за сутки вирус нашли у 5670 жителей страны. В целом за все время COVID-19 в России заболели 1 079 519 человек. Умерли 18 917.