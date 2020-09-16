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В ВОЗ оценили рост заболеваемости коронавирусом в России

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В России нет серьезного подъема заболеваемости COVID-19, заявила на пресс-конференции в ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«В России [ситуация] находится на плато, мы видим незначительное, но повышение», – заявила она, добавив, что в Европе наблюдается «подъем» распространения коронавирусной инфекции. Вуйнович также призвала родителей не отказываться от прививок своим детям. Она подчеркнула, что не стоит читать «ненаучные, любительские статьи» и нужно задавать вопросы представителям системы здравоохранения.

Число случаев заболевания COVID-19 в России, выявляемых за сутки, постепенно растет с августа. 4 сентября показатель вновь превысил 5000 человек. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 16 сентября, за сутки вирус нашли у 5670 жителей страны. В целом за все время COVID-19 в России заболели 1 079 519 человек. Умерли 18 917.

Вспышка коронавирусной инфекции, обнаруженная в китайской провинции Ухань в конце декабря 2019 г., была признана ВОЗ пандемией 11 марта. 14 сентября директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что ситуация с коронавирусом осложнится осенью и в ноябре смертность в Европе от COVID-19 вырастет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных