Минобрнауки предложило новое правило выплаты премий ректорам вузов

«На наш взгляд, было бы правильно привязать стимулирующие выплаты ректора к количеству работников университета из категории профессорско-преподавательского состава, которые реально (получают в месяц 200% от средней зарплаты в регионе)», – сказал Фальков. Министр добавил, что при поддержке депутатов Госдумы он внесет соответствующее изменение в правила выплаты премий ректорам. Фальков добавил, что в каждом вузе не менее 50% преподавателей должны получать такую зарплату, желательно 100%.