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Минобрнауки предложило новое правило выплаты премий ректорам вузов

Ведомости

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков предложил в Госдуме привязать премии ректоров вузов к количеству преподавателей, которые получают зарплату в размере 200% от средней зарплаты в регионе, а не к средней зарплате в вузе.

«На наш взгляд, было бы правильно привязать стимулирующие выплаты ректора к количеству работников университета из категории профессорско-преподавательского состава, которые реально (получают в месяц 200% от средней зарплаты в регионе)», – сказал Фальков. Министр добавил, что при поддержке депутатов Госдумы он внесет соответствующее изменение в правила выплаты премий ректорам. Фальков добавил, что в каждом вузе не менее 50% преподавателей должны получать такую зарплату, желательно 100%.

Согласно «майским указам» президента России Владимира Путина, к 2018 г. зарплата преподавателей вузов должна была достигнуть уровня в 200% от средней зарплаты в регионе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных