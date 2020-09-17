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Россияне назвали самые частые причины отгулов на работе

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Каждый четвертый россиянин лгал о своем плохом самочувствии, чтобы не ходить на работу, показал опрос портала «Работа.ру». Столько же респондентов признались, что брали отгул из-за своих родительских обязанностей – похода с детьми к врачу или присмотра за ними дома. В опросе приняли участие 4600 человек из всех регионов страны.

При этом самой распространенной причиной для отгула в России стал визит к доктору. «39% жителей России указали, что чаще всего пропускали работу из-за записи к врачу», – следует из отчета опроса. Каждый пятый житель страны (19%) пропускал работу, потому что действительно чувствовал себя плохо.

Еще 9% россиян рассказали, что отпрашивались с работы, так как вызвали мастера на дом или ожидали срочную доставку. По 3% брали отгулы из-за внезапного визита родственников или в связи с желанием погулять в хорошую погоду или съездить на дачу.

При этом больше половины (58%) опрошенных заявили, что никогда не обманывали работодателей с отгулами. Треть респондентов призналась, что до 10% причин их отгулов – выдуманные. Всегда лжет о причинах пропуска работы 1% россиян, показал опрос.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных