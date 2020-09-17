Россияне назвали самые частые причины отгулов на работе
Каждый четвертый россиянин лгал о своем плохом самочувствии, чтобы не ходить на работу, показал опрос портала «Работа.ру». Столько же респондентов признались, что брали отгул из-за своих родительских обязанностей – похода с детьми к врачу или присмотра за ними дома. В опросе приняли участие 4600 человек из всех регионов страны.
При этом самой распространенной причиной для отгула в России стал визит к доктору. «39% жителей России указали, что чаще всего пропускали работу из-за записи к врачу», – следует из отчета опроса. Каждый пятый житель страны (19%) пропускал работу, потому что действительно чувствовал себя плохо.
Еще 9% россиян рассказали, что отпрашивались с работы, так как вызвали мастера на дом или ожидали срочную доставку. По 3% брали отгулы из-за внезапного визита родственников или в связи с желанием погулять в хорошую погоду или съездить на дачу.
При этом больше половины (58%) опрошенных заявили, что никогда не обманывали работодателей с отгулами. Треть респондентов призналась, что до 10% причин их отгулов – выдуманные. Всегда лжет о причинах пропуска работы 1% россиян, показал опрос.