Россияне назвали самые частые причины отгулов на работе

Каждый четвертый россиянин лгал о своем плохом самочувствии, чтобы не ходить на работу, показал опрос портала «Работа.ру». Столько же респондентов признались, что брали отгул из-за своих родительских обязанностей – похода с детьми к врачу или присмотра за ними дома. В опросе приняли участие 4600 человек из всех регионов страны.