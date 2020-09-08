Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии сентября в России

Дизайнеру мебели в Москве предлагают зарплату до 170 000 руб. в месяц. Соискатель должен уметь проектировать в программах PRO100 или KD. Специалист должен будет выезжать к заказчику, делать замеры помещения, консультировать по материалам, создавать эскизы и передавать их на производство.