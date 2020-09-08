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Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии сентября в России

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Вакансии IT-специалистов, дизайнера мебели, врача-рефлексотерапевта и шеф-повара стали самыми интересными высокооплачиваемыми в сентябре, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на исследование портала «Работа.ру».

Стартап в области онлайн-образования разместил в сентябре вакансию тимлид-специалиста в команду из 6 разработчиков. Кандидат должен иметь опыт разработки на Node.js, опыт принятия архитектурных решений, уметь писать unit-тесты и проводить code review. Работодатель предлагает будущему специалисту зарплату до 200 000 руб. в месяц.

Зарплату до 200 000 руб. в месяц предлагают также специалисту по сетям передачи данных. Кандидат должен иметь опыт работы от трех лет и уметь работать с протоколами динамической маршрутизации – OSPF, EIGRP, BGP.

Дизайнеру мебели в Москве предлагают зарплату до 170 000 руб. в месяц. Соискатель должен уметь проектировать в программах PRO100 или KD. Специалист должен будет выезжать к заказчику, делать замеры помещения, консультировать по материалам, создавать эскизы и передавать их на производство.

Доход от 150 000 руб. в месяц предлагает реабилитационный центр в Москве врачу-рефлексотерапевту. Кандидат должен иметь опыт работы от восьми лет, преимуществом при принятии на работу будут специализация по неврологии и ученая степень.

Вакансию шеф-повара с опытом работы в кейтеринговых компаниях или ресторанах разместила фабрика-кухня премиум-класса. Соискатель должен будет руководить командой из 15 человек. Его доход составит 150 000–180 000 руб. в месяц.

Ранее по теме: Аналитики назвали регионы – лидеры по числу вакансий с зарплатой выше 100 000 рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных