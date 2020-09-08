Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии сентября в России
Вакансии IT-специалистов, дизайнера мебели, врача-рефлексотерапевта и шеф-повара стали самыми интересными высокооплачиваемыми в сентябре, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на исследование портала «Работа.ру».
Стартап в области онлайн-образования разместил в сентябре вакансию тимлид-специалиста в команду из 6 разработчиков. Кандидат должен иметь опыт разработки на Node.js, опыт принятия архитектурных решений, уметь писать unit-тесты и проводить code review. Работодатель предлагает будущему специалисту зарплату до 200 000 руб. в месяц.
Зарплату до 200 000 руб. в месяц предлагают также специалисту по сетям передачи данных. Кандидат должен иметь опыт работы от трех лет и уметь работать с протоколами динамической маршрутизации – OSPF, EIGRP, BGP.
Дизайнеру мебели в Москве предлагают зарплату до 170 000 руб. в месяц. Соискатель должен уметь проектировать в программах PRO100 или KD. Специалист должен будет выезжать к заказчику, делать замеры помещения, консультировать по материалам, создавать эскизы и передавать их на производство.
Доход от 150 000 руб. в месяц предлагает реабилитационный центр в Москве врачу-рефлексотерапевту. Кандидат должен иметь опыт работы от восьми лет, преимуществом при принятии на работу будут специализация по неврологии и ученая степень.
Вакансию шеф-повара с опытом работы в кейтеринговых компаниях или ресторанах разместила фабрика-кухня премиум-класса. Соискатель должен будет руководить командой из 15 человек. Его доход составит 150 000–180 000 руб. в месяц.