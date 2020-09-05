Аналитики назвали регионы-лидеры по числу вакансий с зарплатой выше 100 000 рублей
Лидерами России по числу вакансий с зарплатой выше 100 000 рублей стали регионы Крайнего Севера, пришли к выводу аналитики портала поиска работы HeadHunter, проанализировавшие предложения, опубликованные с 1 марта по 1 сентября, пишет «Российская газета».
«Лидеры по числу высокооплачиваемых не Москва и Петербург, как можно было бы подумать, а регионы Крайнего Севера. На Чукотке зарплаты от 100 000 рублей предлагают в 22,3% объявлений о вакансиях, в Якутии — в 20,7%, в Магаданской области — 19,1%, в столице таких лишь 18,3%», — пишет издание.
Например, инженер-эколог в угольном портовом терминале на Чукотке может претендовать на зарплату в 150 000 рублей в месяц, что сопоставимо с доходами главного архитектора проекта в Московской области.
Технолог деревообрабатывающего производства в Ленинградской области получает 125 000 рублей, а участковый геолог в Забайкалье – 120 000 рублей.
По подсчетам аналитиков, в России за год доля вакансий с зарплатой выше 100 000 рублей выросла на 1,2%.