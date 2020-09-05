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Аналитики назвали регионы-лидеры по числу вакансий с зарплатой выше 100 000 рублей

Ведомости

Лидерами России по числу вакансий с зарплатой выше 100 000 рублей стали регионы Крайнего Севера, пришли к выводу аналитики портала поиска работы HeadHunter, проанализировавшие предложения, опубликованные с 1 марта по 1 сентября, пишет «Российская газета».

«Лидеры по числу высокооплачиваемых не Москва и Петербург, как можно было бы подумать, а регионы Крайнего Севера. На Чукотке зарплаты от 100 000 рублей предлагают в 22,3% объявлений о вакансиях, в Якутии — в 20,7%, в Магаданской области — 19,1%, в столице таких лишь 18,3%», — пишет издание.

Например, инженер-эколог в угольном портовом терминале на Чукотке может претендовать на зарплату в 150 000 рублей в месяц, что сопоставимо с доходами главного архитектора проекта в Московской области.

Технолог деревообрабатывающего производства в Ленинградской области получает 125 000 рублей, а участковый геолог в Забайкалье – 120 000 рублей.

По подсчетам аналитиков, в России за год доля вакансий с зарплатой выше 100 000 рублей выросла на 1,2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных