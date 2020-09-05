Аналитики назвали регионы-лидеры по числу вакансий с зарплатой выше 100 000 рублей

«Лидеры по числу высокооплачиваемых не Москва и Петербург, как можно было бы подумать, а регионы Крайнего Севера. На Чукотке зарплаты от 100 000 рублей предлагают в 22,3% объявлений о вакансиях, в Якутии — в 20,7%, в Магаданской области — 19,1%, в столице таких лишь 18,3%», — пишет издание.