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Путин, Лукашенко и Трамп получили Шнобелевские премии

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В Гарвардском университете прошла церемония вручения шуточной Шнобелевской премии. Она присуждается за самые абсурдные научные достижения и нестандартные идеи. В 2020 г. премия в области медицинского образования присуждена президенту России Владимиру Путину, президенту США Дональду Трампу, президенту Белоруссии Александру Лукашенко, а также лидерам Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Турции и Туркменистана, говорится на сайте премии.

В сообщении уточняется, что лидеры стран получили премию «за использование вирусной пандемии COVID-19 для того, чтобы научить мир, что политики могут оказывать более непосредственное влияние на жизнь и смерть, чем ученые и врачи». Организаторы премии отметили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко стал ее лауреатом во второй раз. В 2013 г. премию присудили Лукашенко за запрет публично аплодировать и белорусской милиции за арест однорукого человека, который «аплодировал».

Шнобелевскую премию (Ig Nobel Prize) учредил редактор журнала «Анналы невероятных исследований» (The Annals of Improbable Research) Марк Абрахамс. Ее вручают за бесполезные, курьезные или нетривиальные исследования. Награду лауреаты получают из рук настоящих нобелевских лауреатов перед «Нобелевской неделей» – оглашением лауреатов года.

Ранее по теме: Лукашенко и белорусская милиция разделили Шнобелевскую премию мира

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных