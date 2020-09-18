Путин, Лукашенко и Трамп получили Шнобелевские премии

В сообщении уточняется, что лидеры стран получили премию «за использование вирусной пандемии COVID-19 для того, чтобы научить мир, что политики могут оказывать более непосредственное влияние на жизнь и смерть, чем ученые и врачи». Организаторы премии отметили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко стал ее лауреатом во второй раз. В 2013 г. премию присудили Лукашенко за запрет публично аплодировать и белорусской милиции за арест однорукого человека, который «аплодировал».