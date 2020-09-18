Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Большинство жителей России высказались против смены места жительства

Ведомости

Более 70% россиян не хотели бы менять место жительства и переезжать в другой населенный пункт страны, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые привел глава центра Валерий Федоров.

«Согласно представленным данным, 72% россиян не хотят менять населенный пункт, при этом 25% готовы к возможному переезду, 3% ответить затруднились», — передает ТАСС.

При этом во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса 72% россиян не меняли проживание в городе на жизнь за его пределами, а 27% респондентов воспользовались такой возможностью.

По данным ВЦИОМ, среди опрошенных россиян 17% владеют дачами, пригодными для проживания круглый год, 19% владеют домами для сезонного проживания, 10% — земельным участком, а 57% не владеют ничем из вышеперечисленного.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что 82% опрошенных россиян не хотят переехать в другую страну на постоянное место жительства. Чаще перспективы переезда рассматривают для себя как неприемлемые граждане старше 34 лет. При этом задумываются о переезде в другую страну 16% опрошенных.

Ранее по теме: ВЦИОМ назвал долю не желающих уехать на ПМЖ за границу россиян

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных