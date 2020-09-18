Большинство жителей России высказались против смены места жительства
Более 70% россиян не хотели бы менять место жительства и переезжать в другой населенный пункт страны, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые привел глава центра Валерий Федоров.
«Согласно представленным данным, 72% россиян не хотят менять населенный пункт, при этом 25% готовы к возможному переезду, 3% ответить затруднились», — передает ТАСС.
При этом во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса 72% россиян не меняли проживание в городе на жизнь за его пределами, а 27% респондентов воспользовались такой возможностью.
По данным ВЦИОМ, среди опрошенных россиян 17% владеют дачами, пригодными для проживания круглый год, 19% владеют домами для сезонного проживания, 10% — земельным участком, а 57% не владеют ничем из вышеперечисленного.
Ранее ВЦИОМ выяснил, что 82% опрошенных россиян не хотят переехать в другую страну на постоянное место жительства. Чаще перспективы переезда рассматривают для себя как неприемлемые граждане старше 34 лет. При этом задумываются о переезде в другую страну 16% опрошенных.