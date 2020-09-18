Большинство жителей России высказались против смены места жительства

Ранее ВЦИОМ выяснил, что 82% опрошенных россиян не хотят переехать в другую страну на постоянное место жительства. Чаще перспективы переезда рассматривают для себя как неприемлемые граждане старше 34 лет. При этом задумываются о переезде в другую страну 16% опрошенных.