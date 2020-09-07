ВЦИОМ назвал долю не желающих уехать на ПМЖ за границу россиян

«Чаще перспективы переезда рассматривают для себя как неприемлемые наши сограждане старше 34 лет: 35–44 лет – 78%, 45–59 – 90%, 60 и старше – 96%», – говорится в пресс-релизе. Из опроса следует, что задумываются о переезде в другую страну 16% опрошенных, при этом 38% – граждане в возрасте 18–24 лет. Серьезность эмиграционных намерений подтвердили 11% от числа тех, кто высказали желание переехать (16%). Эта доля снизилась на 6 п. п. с 2017 г., отмечает ВЦИОМ.