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ВЦИОМ назвал долю не желающих уехать на ПМЖ за границу россиян

Ведомости

82% опрошенных россиян не хотят переехать в другую страну на постоянное место жительства, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

«Чаще перспективы переезда рассматривают для себя как неприемлемые наши сограждане старше 34 лет: 35–44 лет – 78%, 45–59 – 90%, 60 и старше – 96%», – говорится в пресс-релизе. Из опроса следует, что задумываются о переезде в другую страну 16% опрошенных, при этом 38% – граждане в возрасте 18–24 лет. Серьезность эмиграционных намерений подтвердили 11% от числа тех, кто высказали желание переехать (16%). Эта доля снизилась на 6 п. п. с 2017 г., отмечает ВЦИОМ.

Среди основных причин решения о переезде респонденты называли более высокий уровень жизни, зарплат, пенсий или пособий в зарубежных странах (50%), неудовлетворенность современной политикой властей (22%), законодательные аспекты (17%), социальная защищенность, стабильность (16%) и уровень медицины (11%).

На вопрос об одобрении эмиграции респонденты старше 35 лет чаще отвечают отрицательно: 35-44 лет – 50%, 45–59 лет – 59%, старше 60 лет – 69%. А представители молодежи высказывают одобрение: 18–24 лет – 71%, 25–34 лет – 64%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных