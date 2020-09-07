ВЦИОМ назвал долю не желающих уехать на ПМЖ за границу россиян
82% опрошенных россиян не хотят переехать в другую страну на постоянное место жительства, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
«Чаще перспективы переезда рассматривают для себя как неприемлемые наши сограждане старше 34 лет: 35–44 лет – 78%, 45–59 – 90%, 60 и старше – 96%», – говорится в пресс-релизе. Из опроса следует, что задумываются о переезде в другую страну 16% опрошенных, при этом 38% – граждане в возрасте 18–24 лет. Серьезность эмиграционных намерений подтвердили 11% от числа тех, кто высказали желание переехать (16%). Эта доля снизилась на 6 п. п. с 2017 г., отмечает ВЦИОМ.
Среди основных причин решения о переезде респонденты называли более высокий уровень жизни, зарплат, пенсий или пособий в зарубежных странах (50%), неудовлетворенность современной политикой властей (22%), законодательные аспекты (17%), социальная защищенность, стабильность (16%) и уровень медицины (11%).
На вопрос об одобрении эмиграции респонденты старше 35 лет чаще отвечают отрицательно: 35-44 лет – 50%, 45–59 лет – 59%, старше 60 лет – 69%. А представители молодежи высказывают одобрение: 18–24 лет – 71%, 25–34 лет – 64%.